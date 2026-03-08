Udruge poslale apel, a Tony Cetinski u dilemi: 'Doveden sam u nezavidnu situaciju...'

U petak su predstavnici Udruga hrvatskih branitelja, logoraša i stradalnika Domovinskog rata pozvali hrvatske glazbenike, čiji su nastupi najavljeni u dvorani SPENS u Novom Sadu, da otkažu svoje koncerte ili ih prebace u drugu dvoranu.

Ovaj apel upućen je povodom koncerata Tonyja Cetinskog, zakazanog za 8. ožujka, i Jakova Jozinovića, koji će nastupiti 14. ožujka. Na konferenciji za novinare, apelirali su na savjest glazbenika, naglasivši da bi poštovanje prema žrtvama trebalo biti iznad svih osobnih interesa.

Udruga se poziva na službene podatke Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, prema kojima je dvorana SPENS, nakon okupacije Vukovara 1991. godine, služila kao logor za Hrvate, uključujući vukovarske branitelje i civile.

Nekoliko sati prije početka koncerta, Tony Cetinski obratio se obožavateljima. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

Foto: Dusan Milenkovic/PIXSELL

Dragi ljudi,

rijetko kada sam se našao pred odlukom koja mi je ovako teška.

Doveden sam u nezavidnu situaciju vezanu uz koncert u Novom Sadu na Dan žena. Iskreno, kao i vjerujem većina izvođača i sportaša koji su tamo nastupali, nisam bio upoznat s time da dvorana SPENS kod nekih ljudi nosi bolne uspomene iz ratnih 90-ih. Da sam to znao ranije, sigurno bih o svemu razmišljao drugačije.

Posljednjih dana čuo sam svjedočanstva o ljudima – civilima, ženama, djeci i braniteljima – koji su u toj dvorani prolazili kroz vrlo teške trenutke. Kao čovjek koji ima veliko poštovanje prema svakoj ljudskoj patnji, to me iskreno pogodilo.

U mojoj obitelji postoje osobe koje su u ratu izgubile muža i oca i upravo zato ovu situaciju ne mogu gledati površno iako podržavaju svaku odluku koju donesem.

Istovremeno razmišljam i o mladima i publici koji s tim događajima iz prošlosti nemaju nikakve veze, a dolaze na naše koncerte zbog glazbe, zajedništva i poruke turneje „Samoljubav“.

Publika koja dolazi na naše koncerte navikla je da od mene i ekipe dobije 120 % energije i emocije, a u ovakvoj situaciji pitam se mogu li to večeras zaista dati onako kako zaslužujete.

Moja publika nikada nije bila samo publika, nego ljudi s kojima godinama dijelim i radost i dileme. Zato mi je vaše mišljenje u ovoj situaciji važno.

Što vi mislite – treba li koncert održati ili ne?

Ako smatrate da treba – napišite zašto.

Ako mislite da ne treba – također napišite svoje razloge.

Molim samo jedno: neka rasprava bude dostojanstvena i s poštovanjem prema svima.

Jer ponekad se u životu nađemo između poštovanja prema prošlosti i odgovornosti prema budućnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'