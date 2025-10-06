Evo kada će Savez raspravljati o prijavi protiv Igora Štimca

Velež i Sarajevo, ali i još neki bh. klubovi, podnijeli su prijave Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine protiv protiv Igora Štimca i HŠK Zrinjski nakon što je bivši izbornik hrvatske reprezentacije na društvenim mrežama napisao "Za dom spremni", a sada je poznato kada će Savez rapravljati o tim prijavama.

Prijava stiže nakon što je Štimac u statusu na Facebooku dao podržku hrvatskom političaru Marinu Miletiću, pisao o islamizaciji Europe i na kraju pozdravio sa "Za dom spremni".

Taj se pozdrav koristio u Nezavisnoj državi Hrvatskoj u drugom svjetskom ratu i njime su se služili članovi ustaškog pokreta te je u BiH proglašen protupravnim.

Bosanskohercegovački portal Sportsport.ba doznaje da će se u srijedu održati sjednica Disciplinske komisije Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine na kojoj će se raspravljati i o prijavi protiv HŠK Zrinjski i Igora Štimca.

'Štico' se javio

Štimac se oglasio nakon što je protiv njega podnesena prijava. Podijelio je pjesmu Walking on the Edge (Hodanje po rubu) te u objavi napisao: "Jeste li ikada osjetili da hodate po rubu - na korak od pada, korak od leta? Ova pjesma je za sve one čiji su utezi preteški, ali njihov duh se neće slomiti", a stavio je i još emoji mišića i Hrvatske zastava.

