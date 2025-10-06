Neočekivani poraz Dinama odjeknuo preko granice: 'Šok, zvijezde se obrukale...'

U posljednjem susretu devetog kola hrvatskog nogometnog prvenstva Lokomotiva je kao domaćin na stadionu Maksimir pobijedila Dinamo sa 2-1 nanijevši "modrima" drugi poraz sezone.

Bila je to iznimno zanimljiva utakmica s tri gola, još nizom prilika, ali i dvojbenih situacija o kojima je odlučivao VAR i o kojima će se sasvim sigurno još raspravljati.

Golove za "lokose" zabili su Aleks Stojković (21) i Marko Pajač (61-11m), dok je pogodak za goste zabio Dion Drena Beljo (67).

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr

O ovom neočekivanom porazu Plavih, raspisali su se i naši susjedi u BiH, a u nastavku prenosimo pisanja njihovih medija:

"Dinamove zvijezde se obrukale, svi navijači na Maksimiru isto traže: 'Otjerajte ga više iz kluba!'", piše Sportsport.ba i navodi da su navijači glavnog krivca pronašli u golmanu Ivanu Nevistiću.

"Dinamo doživio šokantan poraz od Lokomotive na Maksimiru", naslov je na Klix.ba.

"Zagrebački derbi donio iznenađenje: Dinamo izgubio kod Lokomotive", piše Dnevni Avaz.

POGLEDAJTE VIDEO: Udarci letjeli na sve strane, u ovih 15 sekundi bilo je svega i svačega