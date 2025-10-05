Zvijezda Dinama na nezapamćenom udaru: 'On je teška prevara, balerina i šminker'

U 9. kolu SuperSport HNL-a Dinamo je doživio šokantan poraz. Lokomotiva je kao domaćin na Maksimiru slavila 2-1. Zagrebački Plavi su ostali praznih ruku pred svojom publikom i izazvali žestoku reakciju među korisnicima društvenih mreža. Tako je uvijek kad Dinamo izgubi, kiksa. Izdvojili smo najzanimljivije komentare s Facebook stranice GNK Dinamo.

"Pa i lani je bilo ništa idemo dalje, komentari k****a i slično, ali daj mi reci jesu li porazi protiv Gorice i Lokomotive samo 'ništa' idemo dalje, bilo loše, lopta nije htjela u gol' itd. Zar ne vidiš da Dinamo udara glavom u zid na svaki bunker i učinkovitu protivničku tranziciju i da će se takve situacije očito i dalje ponavljati?"

I Real izgubi i Inter i City pa ne vidim da i mi moramo imati 36 pobjeda u prvenstvu. Loše je bilo prvenstveno zbog Europe ali i grešaka u obrani. Idemo dalje nakon stanke, sad ih nagazit u pauzi i ako se bude ponavljalo kikseva u HNL-u, bit će do zime noga u gu*icu nekima i dobro, jer Boban sigurno nije došao da trpi prosjek na terenu. Neće se on ni spustiti u svlačioniicu večeras, a to Kova zna, da se izvoli sam iščupati iz go*ana kao i protiv Gorice."

"Majstore, nitko ne očekuje 36 pobjeda u prvenstvu, ali govorim o 7 izgubljenih bodova do sada i to protiv koga?! To ti je sasvim OK ili nije?"

"Boban je napravio dobar posao, ali složiti ovakvu momčad i na golu ostaviti balerinu i šminkera Nevistića je prevelika pogreška!"

"Mene u svemu najviše brine ta nemoć na postavljen bunker kod svih gostujućih, a i većine domaćih ekipa i s druge strane primanje previše nepotrebnih golova. Zbog toga budi uvjeren da ovo nije zadnji ovakav poraz, osim ako se ne promjeni nešto drastično".

"Nevistiću se treba sada preko zimske pauze zahvaliti, niti mu dati odštetu nije zaslužio. Prevara od golmana teška, dosta si ti koštao Dinama."

"Mario Kovačević je sramota za vođenje ove utakmice. Apsolutno njegov poraz koji je sramota. Ne sramotno izgubiti od Lokomotive, nego izvesti skoro identičnu ekipu kao protiv Macabija je samoubojstvo. Ne možeš se mentalno prebaciti u tako kratkom roku na HNL. Imaš dvije postave koje se realno mogu boriti za prvaka HNL i ti napraviš ovo. Treba te biti sramota. Nije ovo Slaven Belupo (uz dužno poštovanje Belupu). O Nevistiću, dajte, nek nitko ne brani. Skloni ga, makni, što god, samo ga makni!"

"Koliko je zaslužan za europske pobjede, definitivno je kriv za poraze od Varaždina i Lokse. Premalo rotacije danas presudile. Šteta, stvarno šteta, nadam se da je ovo zadnje. Toliko gladnih pojedinaca čeka na klupi, a nisu ni kao zamjene ušle."

"Nadati se da Livi može prekinuti na zimu posudbu u Gironi i svim silama ga pokušati dovesti... Nevistić je svoje kredite ispucao... čestitke Lokosima, naša crna mačka zadnjih godina."

"Bilo je pitanje vremena kada Dinamov napad neće moći nadoknaditi Nevistićeve gluposti."

"Ovo je isključivo trenerov poraz ili onoga tko mu sastavlja momčad."

"Kovačeviću... imaš 26 igrača, igraš svaku utakmicu s istom ekipom i neovisno o rezultatu uvijek u isto vrijeme mijenjaš iste igrače... pa daj malo iznenadi protivnika... već svi znaju tko će i kada igrati... i ovu rupčagu pod hitno treba maknuti s gola..."

"Isplatiti Nevistića. Zahvaliti se i adio. Ja u životu nisam vidio da klub drži vratara koji ima gotovo 100% učinak u primanju golova. Užasan je. A to očito ne vide samo ovi iz kluba."

"Nevistića poklonit Hajduku".

