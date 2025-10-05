Što se dogodilo Dinamu? 'Tog igrača se ne koristi dobro i ne može se uvijek igrati na isto'

Zašto je Dinamo izgubio od Lokomotive u 9. kolu SHNL-a rezutatom 2-1 na Maksimiru, što je bio razlog i što se, u biti, dogodilo Dinamu? U čemu su Lokosi iznenadili Dinamo? Na ta i ostala pitanja odgovara nam Dražen Besek, bivši igrač zagrebačkih plavih, Varteksa, Olimpije iz Ljubljane, cijenjeni trener NK Varteks.

Belju se ne koristi na pravi način, jer Beljo je najjači kad mu se doturi lopta po zemlji u šesnaest metara i tu je on jako dobar. Toga nije bilo i puno se nervozno gradilo te napade. Tu je sad pitanje i za struku. Dinamo nije adekvatno reagirao. Bila je samo jedna promjena u odnosu na Maccabi Tel Aviv. Dražen Besek za Net.hr.

Lokomotiva je u nedjelju kao papirnati domaćin na Maksimiru nanijela Dinamu drugi poraz u sezoni. Izabranici Nikice Jelavića reprezentativnu će pauzu dočekati na trećem mjestu (15), dok je Dinamo izjednačen s Hajdukom (19) na vrhu. Lokosi su se postavili hrabro i iskoristili sve što je Dinamo ponudio, te unatoč dinamičnoj završnici uspjeli sačuvati mirnoću i trobod.

Ne može se uvijek igrati na iste stvari. Znači, da se čeka proboj po lijevom ili desnom boku i da se iz šuta izvana nešto riješi. Jednostavno, u ovoj utakmici Lokomotiva je jako dobro izblokirala Dinamo i u fazi zatvaranja sa puno trke, pokrivanja i vratilo im se. Dražen Besek za Net.hr.

"Zašto je Dinamo izgubio? Jer je Lokomotiva bila bolja", kratko i jasno za portal Net.hr u uvodu govori Dražen Besek...

"Idemo u meritum stvari. Dakle, jednostavno kad se vidi energija s kojom je Lokomotiva ušla u igru, s odlučnošću, drskošću, sa jednim poštivanjem Dinama i tim respektom kojeg su igrači Lokomotive imali u pripremi za utakmicu protiv Dinama, to im je donijelo još dodatnu glad da se pokažu i da se izmjere i mislim da su uspjeli u svemu nadigrali Dinamo", tvrdi Dražen Besek.

U kojim stvarima, detaljima, segmentima u igri vas je Dinamo neugodno iznenadio i gdje je bio glavni problem, koji je glavni uzrok Dinamovog poraza?

"Sigurno su se igrači Dinama emotivno ispraznili nakon pobjede protiv Maccabi Teal Aviva u Bačkoj Topoli, emotivno ispražnjeni su ušli u utakmicu i tu se sad postavlja pitanje - zašto se nisu psihološki pripremili na utakmicu, zašto su bili nervozni? Naišli su na čvrsti blok, na 5-4-1 fazu obrane Lokomotive. Neki put je bilo i 10 igrača u obrani. To je jako teško probijati i onda je bilo puni Dinamovih dugih lopti u šesnaest metara na kraju, ali tu se onda vidjelo da Dinamo nije imao više ideju kako doći do gola."

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

Napadači Dinama nisu bili efikasni...

"Belju se ne koristi na pravi način, jer Beljo je najjači kad mu se doturi lopta po zemlji u šesnaest metara i tu je on jako dobar. Toga nije bilo i puno se nervozno gradilo te napade. Tu je sad pitanje i za struku. Dinamo nije adekvatno reagirao. Bila je samo jedna promjena u odnosu na Maccabi Tel Aviv. Ne bih rekao da je nedostajalo svježine, ali nije bilo energije koja bi se suprostavila rastrčanoj i drskoj Lokomotivi."

Nije neka drama za navijače Dinama, ali......

"Nije i ne treba dramatizirati. Ovakve utakmice se događaju i ovo nije prvi put niti da se Dinamu dogodila niti da se drugim momčadima našim ne događa, ali jednostavno treba akceptirati da u Hrvatskoj, protiv takvih momčadi, a u ovom trenutku Lokomotiva je takva momčad, mlada, dobro vođena, dobro pripremljena za utakmicu i ne može se uvijek igrati na iste stvari. Znači, da se čeka proboj po lijevom ili desnom boku i da se iz šuta izvana nešto riješi. Jednostavno, u ovoj utakmici Lokomotiva je jako dobro izblokirala Dinamo i u fazi zatvaranja sa puno trke, pokrivanja i vratilo im se".

Lokomotivu je nagradila ambicija...

"Je, jednostavno moraju biti ponosni na to što su napravili. Navijači Dinama su razočarani, razumljivo da jesu. Svi smo mi očekivali da će Dinamo drugačije odigrati utakmicu protiv Lokomotive, ali to su isto igrači od krvi i mesa koji misle da su se dobro regenerirali, ali utakmica ih je demantirala", zaključio je Dražen Besek.

