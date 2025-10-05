Dinamo traži petu pobjedu u nizu u svim natjecanjima u Derbyju della Capitale

UŽIVO 9. kolo SHNL Mjesto održavanja utakmice: Maksimir (Zagreb) Početak: 18.45 Sudac: Zdenko Lovrić (Đakovo) Lokomotiva - Dinamo 0-0 Lokomotiva: Posavec - Jukić, Diop, Kolinger - Bošković, Pajač, Subotić, Vešović - Vuković, Krivak, Stojaković Dinamo: Nevistić - Valinčić, Theophile-Catherine, McKenna, Goda - Bennacer, Mišić, Ljubičić - Lisica, Beljo, Hoxha Tablice omogućuje Sofascore 17.44 - Trener Mario Kovačević odlučio se za dvije izmjene u odnosu na dvoboj s Maccabijem. U momčad se vraća Ismael Bennacer, koji mijenja Miha Zajca, dok će s lijevog boka krenuti Bruno Goda umjesto Mattea Pereza Vinlöfa. Niko Galešić izostaje zbog povišene temperature. Najava SHNL-a. Dinamo nakon savršenih 12 dana, u kojima su pali Hajduk na Poljudu, Fenerbahče na Maksimiru, potom Slaven Belupo na Maksimiru i Maccabi Tel Aviv u Bačkoj Topoli, gostuje kod Lokomotive na svom Maksimiru, u sklopu 9. kola

Najveći gradski rival posljednjih je sezona radio velike probleme Plavima, ali ovaj novi Dinamo u naletu je i igra sjajno. Zagrebački plavi traže petu pobjedu u nizu u svim natjecanjima. Lokosi se nalaze na četvrtom mjestu s 12 bodova, dok je Dinamo vodeći s 19.

Dinamo i Lokomotiva u prošloj su sezoni odigrali četiri međusobna susreta, a svaki je nosio svoju priču. Plavi su slavili u dvije utakmice na Maksimiru, Lokosi su jednom iznenadili u Kranjčevićevoj, dok je posljednji dvoboj završio bez pobjednika.

Dinamo je u rujnu na svom terenu bio uvjerljiv s 5-1, a u ožujku ponovio rutinsku pobjedu od 3:0. Upravo nakon tog poraza Lokomotiva se rastala s dugogodišnjim trenerom Silvijom Čabrajom, koji je gotovo četiri godine uspješno vodio klub s Kajzerice. Sad je na trenerskom kormilu Vukovara 1991, a prije toga je bio sportski direktor Lokomotive, ali bio je to kratki mandat Čabraje. Lokosi su se Dinamu osvetili u prosincu. Pred svojom publikom u Kranjčevićevoj slavili su 3-1, a dvostruki strijelac bio je Robert Mudražija, ofenzivni veznjak koji je ovoga ljeta stigao upravo u Dinamo i koji još uvijek čeka svoju šansu. Nije se dosad kod Marija Kovačevića baš naigrao.

Četvrti dvoboj, odigran u svibnju, imao je posebnu težinu. Zbog rušenja stadiona u Kranjčevićevoj, Lokomotiva je bila domaćin na Maksimiru. Dinamo je poveo golom Sandra Kulenovića s bijele točke, no Kristijan Goričan spektakularnim je pogotkom donio remi. Taj bod Lokosima možda nije značio puno, ali Dinamu je u borbi za naslov napravio veliku štetu – pobjedom bi Plavi uoči zadnjeg kola imali dva boda prednosti pred Rijekom.

Na toj je utakmici Lokomotivu već vodio Mario Cvitanović, koji je preuzeo klupu nakon odlaska Čabraje.