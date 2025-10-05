9. SHNL-A /

Dinamo traži petu pobjedu u nizu u svim natjecanjima u Derbyju della Capitale

Foto: Slobodan Sandic/pixsell

Tekstualni prijenos Lokomotiva - Dinamo od 18.45 pratite UŽIVO na portalu Net.hr

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
5.10.2025.
17:34
Slobodan Sandic/pixsell
UŽIVO

9. kolo SHNL
 
Mjesto održavanja utakmice: Maksimir (Zagreb)
 
Početak: 18.45
 
Sudac: Zdenko Lovrić (Đakovo)

Lokomotiva - Dinamo 0-0

Lokomotiva: Posavec - Jukić, Diop, Kolinger - Bošković, Pajač, Subotić, Vešović - Vuković, Krivak, Stojaković

Dinamo: Nevistić - Valinčić, Theophile-Catherine, McKenna, Goda - Bennacer, Mišić, Ljubičić - Lisica, Beljo, Hoxha

Tablice omogućuje Sofascore
 
17.44 - Trener Mario Kovačević odlučio se za dvije izmjene u odnosu na dvoboj s Maccabijem. U momčad se vraća Ismael Bennacer, koji mijenja Miha Zajca, dok će s lijevog boka krenuti Bruno Goda umjesto Mattea Pereza Vinlöfa. Niko Galešić izostaje zbog povišene temperature.

Najava

Dinamo nakon savršenih 12 dana, u kojima su pali Hajduk na Poljudu, Fenerbahče na Maksimiru, potom Slaven Belupo na Maksimiru i Maccabi Tel Aviv u Bačkoj Topoli, gostuje kod Lokomotive na svom Maksimiru, u sklopu 9. kola SHNL-a.

Sve o SHNL-u čitajte na portalu Net.hr.

Najveći gradski rival posljednjih je sezona radio velike probleme Plavima, ali ovaj novi Dinamo u naletu je i igra sjajno. Zagrebački plavi traže petu pobjedu u nizu u svim natjecanjima. Lokosi se nalaze na četvrtom mjestu s 12 bodova, dok je Dinamo vodeći s 19.

Dinamo i Lokomotiva u prošloj su sezoni odigrali četiri međusobna susreta, a svaki je nosio svoju priču. Plavi su slavili u dvije utakmice na Maksimiru, Lokosi su jednom iznenadili u Kranjčevićevoj, dok je posljednji dvoboj završio bez pobjednika.

Dinamo je u rujnu na svom terenu bio uvjerljiv s 5-1, a u ožujku ponovio rutinsku pobjedu od 3:0. Upravo nakon tog poraza Lokomotiva se rastala s dugogodišnjim trenerom Silvijom Čabrajom, koji je gotovo četiri godine uspješno vodio klub s Kajzerice. Sad je na trenerskom kormilu Vukovara 1991, a prije toga je bio sportski direktor Lokomotive, ali bio je to kratki mandat Čabraje. Lokosi su se Dinamu osvetili u prosincu. Pred svojom publikom u Kranjčevićevoj slavili su 3-1, a dvostruki strijelac bio je Robert Mudražija, ofenzivni veznjak koji je ovoga ljeta stigao upravo u Dinamo i koji još uvijek čeka svoju šansu. Nije se dosad kod Marija Kovačevića baš naigrao.

Četvrti dvoboj, odigran u svibnju, imao je posebnu težinu. Zbog rušenja stadiona u Kranjčevićevoj, Lokomotiva je bila domaćin na Maksimiru. Dinamo je poveo golom Sandra Kulenovića s bijele točke, no Kristijan Goričan spektakularnim je pogotkom donio remi. Taj bod Lokosima možda nije značio puno, ali Dinamu je u borbi za naslov napravio veliku štetu – pobjedom bi Plavi uoči zadnjeg kola imali dva boda prednosti pred Rijekom.

Na toj je utakmici Lokomotivu već vodio Mario Cvitanović, koji je preuzeo klupu nakon odlaska Čabraje.

DinamoHnlLokomotiva
9. SHNL-A /
Dinamo traži petu pobjedu u nizu u svim natjecanjima u Derbyju della Capitale