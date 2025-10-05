Nakon šokantnog poraza Dinama dogodila se sablasna scena koja će se još dugo prepričavati

Na Maksimiru se u nedjelju dogodila scena koja će se još dugo prepričavati. Dinamo je u 9. kolu SuperSport HNL-a doživio bolan poraz od Lokomotive (2-1), a ono što je uslijedilo nakon posljednjeg zvižduka bila je prava drama na travnjaku.

Nogometaši Dinama izgledali su kao da im je tlo izmaklo pod nogama – lica su bila spuštena, pogledi prazni, a mnogi su šutke gledali prema tribinama koje su tiho napuštali razočarani navijači. Posebno je upečatljiv bio prizor Josipa Mišića, koji je izgledao potpuno slomljeno. Na fotografijama koje donosimo vidi se njegova nemoć i očaj – slike koje će teško izblijedjeti iz sjećanja navijača.

No nije bio sam. I ostali igrači su djelovali potpuno utučenima. Ruke na koljenima, spuštene glavem primanje za lice, sakrivanja lica, gledanje u nebo pa u tlo i šok na licima govore više od tisuću riječi. Atmosfera je bila sablasna, kao da je nad Maksimirom pala gusta magla koja guši i igrače i publiku...

Ovaj poraz nije samo gubitak bodova. To je psihološki udarac koji otvara brojna pitanja: što se dogodilo s momčadi, gdje je nestala sigurnost i dominacija?

Galerija donosi najpotresnije trenutke, dinamovce kakve niste navikli gledati. Slomljene, u šoku i bez riječi.

