Koliko krasotica na jednom mjestu: Najljepša Ličanka je Antonela Antonić

U sklopu manifestacije Jesen u Lici izabrana je nova Miss Ličko-senjske županije. Lijepom tijarom okrunjena je Antonela Antonić. Novoizabrana missica ima 21 godinu, dolazi iz Plitvičkih Jezera i završila je Treću ekonomsku školu u Zagrebu. Antonela voli adrenalin, njeni hobiji uključuju vožnju cross motorom. “ Aktivno sam se bavila taekwondoom, rukometom, mažoretkinjama i trčanjem, mogu reći da sam sportski tip” veselo nam je rekla nakon izbora Antonela koja govori engleski i talijanski jezik. Prvom pratiljom izabrana je Doris Tonković iz Otočca koja će u slučaju spriječenosti missice predstavljati ovu županiju na finalu.

Pobjednica Miss-Ličko senjske županije 2025. Antonela Antonić predstavljat će Liku na 31.Miss Hrvatske, koji će se održati krajem 2026.