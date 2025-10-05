Zagreb pod modnim reflektorima: Sve generacije u traperu osvojile špicu

NIJE KAKO SE ČINI /
Ella Dvornik otvoreno o bankrotu: 'To mi je budžet od tjedan i pol u jednom ručku'
Iako su temperature osjetno niže, zagrebačka špica je zadržala svoj prepoznatljivi štih. Mnogi su građani, ne mareći za prohladno vrijeme, iskoristili vikend za šetnju centrom grada, koji se ponovno pretvorio u modnu pozornicu na otvorenom. Ovaj put su se posebno istaknule traper kombinacije – nosile su ih sve generacije, od najmlađih do najstarijih, pokazujući kako je upravo denim bezvremenski simbol urbanog stila.
