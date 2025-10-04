OČEVID U TIJEKU /

Prizori smrskanog automobila i autobusa pokraj Sinja: U sudaru ozlijeđeno deset putnika

Foto: Dea Vincek/dalmacija News
Prema prvim informacijama, autobus je prevozio umirovljenike, a njih deset se požalilo na bolove u različitim dijelovima tijela.
1 /7
Jutros se u mjestu Hrvace u blizini Sinja dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali autobus i automobil. Vozač automobila prevezen je u bolnicu radi pružanja liječničke pomoći, dok je deset putnika iz autobusa zadobilo lakše tjelesne ozljede, uglavnom udarce, hematome i trzajne ozljede vrata, javlja Slobodna Dalmacija. U tijeku je očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove nesreće.

4.10.2025.
13:55
danas.hr
Dea Vincek/dalmacija News
Prometna NesrećaSinjOzlijeđeni
