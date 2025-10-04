Pedeset nijansi smeđe na riječkoj špici: Ove dame blistaju u jesenskim tonovima

Iako su dani postali hladniji, riječki Korzo nije izgubio svoju toplinu i šarm. Jesenska špica okupila je brojne prolaznike, a posebno su se istaknule dame odjevene u zemljanim i toplim tonovima smeđe boje, koji savršeno pristaju ovom godišnjem dobu.

Riječani su iskoristili dan za šetnju i druženje na omiljenom gradskom trgu.

Pogledajte u galeriji Hrvoja Skočića tko se sve prošetao riječkim Korzom.