PRAVA MODNA PISTA /

Pedeset nijansi smeđe na riječkoj špici: Ove dame blistaju u jesenskim tonovima

Pedeset nijansi smeđe na riječkoj špici: Ove dame blistaju u jesenskim tonovima
Foto: Hrvoje Skočić
1 /30
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iako su dani postali hladniji, riječki Korzo nije izgubio svoju toplinu i šarm. Jesenska špica okupila je brojne prolaznike, a posebno su se istaknule dame odjevene u zemljanim i toplim tonovima smeđe boje, koji savršeno pristaju ovom godišnjem dobu.

Riječani su iskoristili dan za šetnju i druženje na omiljenom gradskom trgu. 

Pogledajte u galeriji Hrvoja Skočića tko se sve prošetao riječkim Korzom.

 

4.10.2025.
19:56
Hot.hr
Hrvoje Skočić
RijekaRijecaniKorzošpica
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRAVA MODNA PISTA /
Pedeset nijansi smeđe na riječkoj špici: Ove dame blistaju u jesenskim tonovima