Zdravku Čoliću ne trebaju luksuzni uvjeti prije nastupa: Otkriveno što uvijek traži

Bosanskohercegovački pjevač zabavne glazbe Zdravko Čolić (74) poznat je ne samo po nezaboravnim koncertima već i po vrlo skromnim zahtjevima prije nastupa.

Za razliku od brojnih zvijezda koje traže luksuzne uvjete, Kurir otkriva da Čolić inzistira samo na jednom - stalku za garderobu - kako bi mu odjeća bila uredna te kako se ne bi pogužvala. Uz to, uvijek želi bocu vode na sobnoj temperaturi, što mu pomaže da ostane fokusiran i odmoran tijekom nastupa.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

I ostale zvijezde su skromne

Iako njegovi koncerti nisu često popraćeni velikim reklamnim kampanjama, rasprodaju se vrlo brzo, što samo potvrđuje njegovu popularnost.

"Nemoguće je da netko tako rasproda nastup bez ijedne reklame, ali Čoli to polazi za rukom. To govori kolika je zvijezda", komentirala je jedna pratiteljica na društvenoj mreži X.

Foto: Radule Perisic/ataimages/pixsell

Pjevač Dino Merlin (63), s druge strane, ima posebne zahtjeve poput velikog ogledala u garderobi kako bi provjerio svaki detalj, pjevačica Lepa Brena (64) preferira svježe voće za osvježenje, dok Seka Aleksić (44) traži strogu zabranu pušenja u prostoriji u kojoj se priprema za koncert. Dragana Mirković (57) pak drži do jednostavnosti i dovoljna joj je obična boca vode, dok Darko Lazić (33) voli opuštanje uz čašu hladnog pića.

POGLEDAJTE VIDEO: Njeno ime je Tilly, kažu da je buduća Scarlett Johanson, ali za razliku od nje ne postoji