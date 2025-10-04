Prekinula medijsku šutnju: Oglasila se supruga Darka Lazića i progovorila o teškoj prometnoj nesreći

Nekoliko dana nakon prometne nesreće u kojoj je glazbenik Darko Lazić (33) izgubio kontrolu nad automobilom i udario u autobus, u medijima su se pojavile špekulacije o navodnim trzavicama u njegovom braku s Katarinom Lazić, koja je bila na mjestu suvozača.

Srpski tabloidi nagađali su da se odnos para pogoršao nakon nesreće, no Katarina se sada prvi put oglasila i jasno demantirala glasine. U poruci koju je podijelila javno, Katarina je naglasila da ih ova teška situacija nije udaljila, već naprotiv - dodatno povezala:

''Snaga je u onome što smo preživjeli. Nakon svega kroz što smo prošli, svaki korak ka oporavku podsjetnik je na našu unutarnju snagu. Ovaj video dokaz je da smo jači nego ikada i da nas svaki izazov samo dodatno oblikuje i učvršćuje. Hvala svima koji su uz mene i nas!'', napisala je Katarina.

Prije nekoliko dana oglasio se i Darko Lazić.

''Izgubio sam kontrolu. Vidim da su svi prenijeli da sam bio u alkoholiziranom stanju i da se spominju nedozvoljene supstance. Ja imam sve nalaze iz bolnice. Hvala Bogu nikom ništa. Preživjeli smo. Moja supruga je dobro. Ja sam dobio povrede glave, ništa strašno. Padala je kiša i udario sam u autobus. Niko nije bio u autobusu i nitko nije povrijeđen. Svi smo živi i zdravi. Nije bilo ni prekoračenja brzine. Idemo dalje'', rekao je Darko za Blic.

