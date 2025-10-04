Kakvi prizori na utakmici Hajduka u Slavoniji, ovakav potez se ne viđa često

U 9. kolu HNL-a Hajduk igra protiv Vukovara u Vinkovcima, gdje taj novi prvoligaš igra domaće utakmice, a fotoreporteri su tijekom susreta zabilježili zanimljive prizore.

Uz uzbuđenja na terenu, kojih nije nedostajalo, bilo je i zanimljivo to da je na svim tribinama bilo puno pristalica Hajduka, uz dozvolu Vukovara.

Domaćini su, naime u ovoj utakmici dozvolili obilježja Hajduka i na domaćim tribinama, što nije baš praksa u Hrvatskoj u posljednje vrijeme.

"Svim simpatizerima Hajduka koji ovaj vikend dolaze na dugoočekivano gostovanje, želimo dobrodošlicu. Obilježja kluba su dozvoljena na svim tribinama! Ugodan boravak u Slavoniji - i neka bolji pobjedi", objavio je Vukovar.

Također, prodaja ulaznica za domaće tribine je otvorena za sve. Hajduk tako ima podršku gotovo cijelog vinkovačkog stadiona.