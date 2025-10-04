Zavodljive plave oči i lice od milijuna dolara: Doutzen Kroes ni nakon 20 godina kao da ne stari

Doutzen Kroes (40) je nizozemski supermodel. Poznata je po svom radu za prestižne modne brendove, uključujući Victoria's Secret i L'Oréal Paris. Svoju manekensku karijeru započela je 2003. godine u Nizozemskoj. Nakon što je poslana u New York, ubrzo je postala poznata kao Victoria's Secret Angel od 2008. do 2014. godine. Tijekom svoje karijere, radila je s brojnim poznatim brendovima i pojavila se na naslovnicama prestižnih časopisa.

Osim manekenstva, Kroes je pokušala glumačku karijeru. Debitirala je u filmu Nova Zembla 2011. godine, a pojavila se i u filmu Wonder Woman 2017. godine.

U braku je s nizozemskim DJ-em Sunneryjem Jamesom Gorréom od 7. studenog 2010. godine. Par ima dvoje djece: sina Phyllona Joy Gorréa (14) i kćer Myllenu Mae Gorré (11). Prije Sunneryja, mediji su je povezivali s poznatim glazbenikom s Maxwellom.