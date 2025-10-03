Potresni prizori: Iz mora kod Senja izvukli olupinu auta u kojoj su izgubljena četiri života

Četiri osobe poginule su u četvrtak popodne u prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali kod Senja prilikom slijetanja vozila u more, potvrdila je ličko-senjska policija. Radi se o dva bračna para stranih državljana koji su iznajmili vozilo u Zagrebu.

Nesreća se dogodila oko 16,20 sati u naselju Bunica.

Nakon dojave, na teren su izašle žurne službe te su angažirani i ronioci HGSS-a koji su iz mora izvukli dva ženska i dva muška tijela. Tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci radi obdukcije, utvrđivanja uzroka smrti i identiteta.

Policajacjedan je od prvih koji je u četvrtak došao na mjesto nesreće. Atomobil zagrebačkih registracija u kojem je bilo četvero ljudi sletio je u provaliju duboku 70 metara i završio u moru.

"Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 16 metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je isto u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao", rekao je Adrian Karamba iz vučne službe za 24sata. Karamba nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce.

"Nakon 15 minuta došla je pomorska policija i krenulo se s organiziranjem spašavanja. U međuvremenu je jedno tijelo žene isplivalo na površinu, nekih 200 metara dalje od auta", rekao je.