Svjedoci zapanjeni herojskim činom policajca: 'Skočio je s velike visine i zaronio na 16 metara'

Policajac Jasmin Mujaković jedan je od prvih koji je u četvrtak došao na mjesto nesreće u Bunicama kraj Senja. U automobilu zagrebačkih registracija u kojem je bilo četvero ljudi sletio je u provaliju duboku 70 metara i završio u moru.

"Kad je vidio auto u moru, po šikari se spustio do obale, skinuo uniformu i skočio u hladno more. Zaronio je na dubinu od 16 metara i pokušao nekako otvoriti, pokidati vrata. Nije mogao ništa zbog velikog oštećenja na vozilu i pritiska vode. Pokušao je isto u nekoliko navrata. Izranjao je pa zaranjao", rekao je Adrian Karamba iz vučne službe za 24sata. Karamba nije skrivao riječi hvale za policajca, njegove kolege i ronioce.

"Nakon 15 minuta došla je pomorska policija i krenulo se s organiziranjem spašavanja. U međuvremenu je jedno tijelo žene isplivalo na površinu, nekih 200 metara dalje od auta", rekao je.

'Ronio je u nekoliko navrata'

Hrabri čin policajca pohvalio je još jedan čitatelj 24 sata, koji je također opisao kako je tekao pokušaj spašavanja.

"On je skočio s velike visine u more. Ronio je u nekoliko navrata. Niske temperature, hladno more i činjenica da se i sam može dovesti u opasnost zbog struja i valova, nisu omeli mladog policajca u naumu da pokuša spasiti živote", napisao je čitatelj. Dodaje kako unatoč tragediji, policajca koji je ugrozio svoj život kako bi spasio druge treba pohvaliti.

Iz PU ličko-senjske kratko su potvrdili čin policajca, ali on zbog cijelog slučaja nije želio dati izjavu.

POGLEDAJTE VIDEO: Doznajemo novosti oko vojnog roka: Ima nekih promjena u odnosu na prvo čitanje zakona