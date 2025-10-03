Ovo je mjesto gdje su izvukli četiri tijela iz mora! Policija objavila detalje tragedije

Policijska uprava ličko-senjska objavila je detalje stravične nesreće kod SEnja u kojoj je u četvrtak poslijepodne poginulo četvero ljudi.

"U četvrtak u 16.20 sati na dionici državne ceste broj 8, u Bunici došlo je do prometnog događaja na cesti u kojem su smrtno stradale četiri osobe. Stradavanje se dogodilo kada je nepoznati vozač upravljao osobnim automobilom zagrebačke registracijske oznake iz smjera Rijeke u smjeru Senja i ulaskom u lijevi blagi zavoj iz za sada nepoznatih razloga izgubio nadzor nad vozilom i skrenuo u desno, udario u dva zaštitna kamena stupa, nastavio vožnju izvan kolnika nakon čega je sletio u provaliju dubine 70 metara, a potom u more", navodi PU ličko-senjska.

Navode kako su na mjestu događaja smrtno su stradale dvije muške i dvije ženske osobe čija tijela su izronili pripadnici HGSS Stanice Gospić, a tijela su prevezena u Zavod za sudsku medicinu u Rijeci.

"U tijeku je kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve činjenice nastanka događaja kao i utvrđivanje identiteta osoba", objavila je policija.

Podsjetimo, HGSS je po dolasku na teren zatekao jedan automobil u moru. "Jedna osoba odmah je isplutala, a ronioci su izvukli još tri tijela", rekao nam je Cindrić i dodao da je akcija završila u večernjim satima. Na terenu su bile sve službe - Hitna, policija i mrtvozornik.

Tijela dvojice muškaraca i žene su ronioci izvukli iz mora, dok je druga žena sama isplutala.

Kako neslužbeno doznajemo automobil su unajmili u zračnoj luci 'Dr. Franjo Tuđman', što bi sugeriralo da su stradali vjerojatno stranci, ali to će se službeno znati tek nakon obdukcije i kada se utvrdi identitet poginulih.