Maloljetnik uhvaćen s masom nedozvoljene pirotehnike: 'Roditelji, nadzirite svoju djecu!'

U sklopu operativne akcije "Mir i dobro 2025./2026." policajci PU zagrebačke su u petak oko 16.30 sati u Dugavama u blizini odgojno-obrazovne ustanove zatekli maloljetnika koji je kod sebe nedozvoljeno posjedovao pirotehnička sredstva.

U vlasništvu je imao 226 komada kategorije F2, F3 i P1 te tri redenika petardi po 100 komada naziva crveni zmaj kategorije F2, piše PU zagrebačka.

Obavljenom pretragom stana u Novom Zagrebu pronađeno je i oduzeto 11 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F3, 3 redenika po 60 komada petardi kategorije F1 te 7 komada crvenih petardi s fitiljem nepoznate kategorije.

Dignuta optužnica protiv roditelja

Na kraju je pronađeno 244 komada nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorije F2, F3 i P1 te šest redenika s ukupno 480 petardi kategorije F1.

Protiv roditelja maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog Općinskom sudu u Novom Zagrebu.

Optužba je podignuta zbog počinjenog prekršaja iz članka 62. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja uz primjenu članka 9. stavka 1. i 3. Prekršajnog zakona.

Apel roditeljima

"Pirotehnička sredstva nisu igračka", poručio je policijski službenik Službe prevencije Mario Salopek, naglasivši da je pirotehnika djeci zabranjena i istaknuo je da je svako pirotehničko sredstvo eksplozivno sredstvo.

Navodi kako do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili u njihovoj blizini gdje je izostao roditeljski nadzor zbog čega je uputio poseban apel roditeljima.

"Roditelji nadzirite svoju djecu kako do pirotehnike ne bi došli nedozvoljenim kanalima, a posebice im pirotehniku nemojte vi kupovati. Ako se ne možete suzdržati, pirotehnička sredstva kupujte samo u prodavaonicama s odobrenjem MUP-a jer pirotehnička sredstva nabavljena on-line i ilegalnim putem su neprovjerena i bez jasnih uputa na hrvatskom jeziku zbog čega su potencijalno opasna", poručio je Salopek.

Djeci ispod 14 godina zabranjena sva pirotehnika

Podsjetimo, prodaja pirotehnike dozvoljena je samo od 15. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, a uporaba samo od 27. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, istaknula je viša inspektorica Vrabac i ponovila da je Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina zabranjena sva pirotehnika.

Tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a tek od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.

U slučaju pronalaska nedozvoljenih ili drugih pirotehničkih sredstava kod djece, policija poziva roditelje koji se tih sredstava žele riješiti na siguran način da to učine pozivom policiji na broj 192. Policija će diskretno doći na adresu te sigurno preuzeti pirotehnička sredstva, bez ikakvih sankcija.

