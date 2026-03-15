Tudor potpuno izgubio živce: Englezi bruje o onome što je napravio njihovom novinaru

Igor Tudor osvojio je prvi bod s Tottenhamom u nedjelju nakon što je u 30. kolu Premierlige odigrao 1:1 s Liverpoolom na gostovanju na Anfieldu.

Tudor je nakon susreta prvo proslavio vrijedan bod s igračima, nakon čega se spustio u tunel gdje je dao izjavu za medije. Stao je preg kamere Sky Sportsa i odgovarao na pitanja, dok nakon jednog pitanja nije izgubio živce i napustio razgovor.

Novinar Patrick Davison usmjerio je razgovor s taktike na Tudorovu nesigurnu budućnost, što je izazvalo žestoku reakciju. Pitanje koje je prelilo čašu bilo je vezano uz Tudorovu raniju izjavu da navijači ponekad trebaju "nadu koju donosi novi menadžer".

Davison ga je upitao: "Jeste li danas pokazali da možete pružiti tu nadu, da klubu zapravo ne treba novi menadžer?" Tudoru je u tom trenutku bilo dosta. "Dosta je s tim. Uvijek vam kažem što mislim", prekinuo ga je vidno iznervirani Tudor.

'Ja sam trener, pitajte me o igri'

Tudor je optužio novinara da postavlja pitanja koja nemaju smisla i da se ona ne bi trebala upućivati treneru, već upravi kluba. "To nije pitanje za mene. Ja sam trener. Trebate me pitati o igračima i o tome kako igramo", odbrusio je Tudor.

"Svi treneri vam uvijek govore iste stvari, ali vi uvijek inzistirate. Trener mora odgovoriti na nešto jer je obavezan doći na ovu konferenciju za medije, inače bi najradije ostao kod kuće. A vi uvijek inzistirate s gotovo istim pitanjima", nastavio je.

Brzi kraj

Kada je Davison pokušao pojasniti svoje pitanje i ponovno se referirati na "nadu", Tudor je odlučio prekinuti razgovor. Negirao je da je izrekao citat na način na koji ga je reporter predstavio i upitao: "Što me sada pitate? Što vam trebam reći? Jesmo li gotovi ili ne?" Nakon potvrdnog odgovora, samo je dodao "U redu, hvala" i otišao.

