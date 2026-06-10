Monika Mihajlović Rotim o nezaboravnom iskustvu poroda: ‘Pristupili su mi ljudski, ne kao broj’

Hrvatska glumica Monika Mihajlović Rotim (35) nedavno je postala majka djevojčice Paole, a svoje iskustvo porođaja u KBC-u Sestre milosrdnice, poznatijem kao Vinogradska bolnica, odlučila je podijeliti s pratiteljima na Instagramu. U emotivnoj objavi detaljno je opisala svoj boravak od 31 dana, uputivši ogromnu zahvalu cjelokupnom osoblju.

‘Nisam bila broj, osjećala sam se kao osoba’

Mihajlović, koju su gledatelji zavoljeli u ulozi Davorke u RTL-ovoj seriji "Sjene prošlosti", svoj je put u Vinogradskoj započela na odjelu patologije, gdje je stigla "preplašena i zbunjena". No, umjesto traume, dočekala ju je, kako piše, neopisiva podrška, utjeha i razumijevanje.

"Zahvaljujući njima, moje vrijeme provedeno tamo nije trauma već iskustvo u kojem sam upoznala predivne liječnike, sestre, tehničare... ali prije svega - ljude. Pristupili su empatično i ljudski, a to je ono što mi je trebalo više od ičega", napisala je glumica. Naglasila je kako se ni u jednom trenutku nije osjećala kao broj, već kao osoba.

Posebno je istaknula ginekologicu koja ju je vodila kroz cijeli proces, anesteziologicu i anesteziološku tehničarku čiji joj je zagrljaj i stisak ruke tijekom carskog reza ostao urezan u pamćenje, kao i sestre koje su nakon porođaja brinule o malenoj Paoli. "Uzele su ju samoinicijativno kad su vidjele da sam slomljena od umora", otkrila je Monika, zahvalivši svima - od liječnika do čistačica, poručivši kako "svi zaslužuju ogromno poštovanje".

Foto: Matea Smolčić Senčar

Odjek u javnosti

Objava je izazvala brojne reakcije, a u komentarima su se javile i druge žene kako bi podijelile svoja iskustva. Dok je jedna korisnica iznijela potpuno suprotno, negativno iskustvo iz iste bolnice, pitajući se je li pozitivan tretman rezultat glumičine popularnosti, velik broj žena stao je u obranu bolničkog osoblja. Mnoge su potvrdile Monikine riječi, opisujući osoblje kao divno, stručno i puno podrške.

Podsjetimo, Monika je kćer dobila sa suprugom, neurokirurgom Antom Rotimom, za kojeg se udala u lipnju 2025. godine. U ranijem intervjuu za Net.hr, glumica je otkrila kako je zbog trudnoće morala usporiti svoj dinamični životni tempo. "Promijenilo mi se doslovno sve", kazala je, ističući kako se s veseljem prepustila promjenama u pripremama za dolazak prinove.