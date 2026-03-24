Zvijezda 'Sjena prošlosti' za Net.hr: 'Trudnoća me promijenila i usporila na najljepši način'

Zagrebačka glumica Monika Mihajlović Rotim (34), koju su gledatelji zavoljeli u ulozi Davorke u RTL-ovoj seriji Sjene prošlosti, trenutačno proživljava jedno od najposebnijih razdoblja u životu. Osim što uspješno gradi karijeru na kazališnim daskama i malim ekranima, uskoro će se ostvariti i u najvažnijoj životnoj ulozi, onoj majke.

Ovog proljeća ona i njezin suprug, neurokirurg Ante Rotim, očekuju rođenje kćerkice, a uzbudljivo iščekivanje već je unijelo brojne promjene u njihovu svakodnevicu. U iskrenom razgovoru za Net.hr Monika nam otkriva kako ju je trudnoća promijenila, koji su je trenuci najviše dirnuli, kako izgleda njihova prva godina braka iz nove perspektive te s kakvim mislima i emocijama dočekuje dolazak svoje “male jurilice-žurilice”.

Foto: Matea Smolčić Senčar

Kako se vaša svakodnevica promijenila od kada ste saznali da postajete mama?

Promijenilo mi se doslovno sve. Od 22. godine radim i radim uvijek više poslova paralelno, snimanja, predstave, sinkronizacije, voditeljstva, a unazad nekoliko godina tome sam pridodala i dramske radionice s djecom i salon za šišanje pasa tako da sam još od akademije izuzetno poslovno aktivna i upravo ta raznolikost me ispunjavala i posebno veselila. Tako sam i ušla u trudnoću, ali onda sam zbog moje nestrpljive jurilice-žurilice preko noći morala prestati sa svime i to mi je osobno bio, a čak još uvijek i jest zapravo šok. Jednostavno nisam navikla na takav stil života.

Koji su vas trenuci tijekom trudnoće do sada najviše dirnuli ili možda i iznenadili snagom emocija?

Koncentrirat ću se za sada isključivo na pozitivne trenutke i od njih bih svakako izdvojila trenutak kada sam vidjela pozitivan test i trenutak kada sam rekla Anti da nam je plan uspio. Ti su trenuci bili ispunjeni i neopisivom srećom i adrenalinom. Ali još jedan poseban trenutak podijelila sam s jednom predivnom sestrom Martinom u bolnici Sestara Milosrdnica, ali o tome ćemo ipak nekom drugom prilikom. Bilo je naravno i manje intenzivnih lijepih trenutaka koji će s vremenom vjerujem čak i nadmašiti neke intenzivne svojom dugotrajnošću.

Kad ste saznali da nosite djevojčicu, kakva je bila vaša reakcija? Jeste li to potajno i priželjkivali?

Zanimljivo je da sam oduvijek željela isključivo djevojčicu, svaki put kad bi zamišljala kako ću jednog dana biti mama bila sam mama isključivo djevojčice, a onda od trenutka kad sam vidjela da sam trudna doslovno mi je postalo svejedno je li djevojčica ili dječak, želja se u potpunosti izjednačila. Jako me to iznenadilo. Tako da ono što me zapravo najviše veselilo u tome što je djevojčica je bila Antina reakcija koji je bio apsolutno oduševljen djevojčicom. Više sam uživala u njegovoj reakciji i njegovom veselju, a ja bih bila sretna i s jednim i s drugim.

Osjećate li da vas trudnoća već sada mijenja, ne samo kao ženu nego i kao partnericu u braku?

Apsolutno me mijenja i bilo bi neobično da se to ne događa. Uz sve hormonalne, fizičke, ali i psihičke promjene mijenja me i kao partnericu, ali vjerujem da je to samo privremeno. Trenutačno ipak meni treba malo više nježnosti i pažnje pa sam se čak u početku osjećala malo krivom što nisam ja ta koja i dalje poklanja puno pažnje i nježnosti Anti, ali onda sam osvijestila da je upravo to ljepota partnerstva i ljubavi. Ovisno o situaciji mijenjamo uloge i tako i treba biti. Tako da sam ja sada u onoj ulozi koja više prima ljubav, nježnost i razumijevanje. Ali ono u što sam sigurna je da trudnoća možda mijenja hormone, navike, emocije i prioritete, ali ne mijenja osobnost i kvalitete koje smo imali prije.

Vi i suprug uskoro slavite prvu godišnjicu braka, kako biste opisali tu vašu prvu godinu sada iz ove nove, pomalo "roditeljske" perspektive?

Pa ovu našu prvu godinu mogu opisati zapravo u potpunosti iz roditeljske perspektive jer sam ostala trudna svega dva mjeseca nakon vjenčanja, ali točno tako smo i htjeli. Svakako je turbulentno, ali i prožeto povezivanjem, nježnošću, ljubavlju i puno smijeha. Iznimno sam zadovoljna našim odnosom i smjerom u kojem idemo, ali i načinom na koji se Ante nosi sa svim promjenama koje se događaju.

Uspijevate li i dalje njegovati vrijeme samo za vas dvoje ili su misli već potpuno usmjerene na dolazak bebe?

Apsolutno imamo puno vremena za sebe i vjerujem da upravo zato naš odnos tako lijepo napreduje, a potrudit ćemo se da bar djelomično tako i ostane nakon što stigne naša jurilica-žurilica. To mi je jako važno i poštujem onu filozofiju sretni roditelji - sretno dijete. Smatram da je rad na odnosu između roditelja neopisivo važan. Ante zaista jako puno vremena provodi sa mnom pogotovo od kad sam ja doma jer je svjestan da mi dani sporije prolaze. Uvijek je tu i mogu računati na njega u svakom trenutku, mogu računati na njegovu i fizičku, ali i emocionalnu podršku i to neopisivo cijenim.

Imate li neke male trudničke rituale ili trenutke koje posebno volite i čuvate samo za sebe?

Iskreno, u ovom trenu samo se trudim izdržati sve do kraja. Sad već lagano postaje teško i bolno i trudim se ostati pozitivna. Ono što me veseli je naravno proučavanje baby opreme i stvari uz kavicu, a sad imam vremena pa sam već do sada položila nekoliko online edukacija i webinara na razne teme, a nastavljam istim tempom dalje. Volim učiti, pa kad ne učim tekst onda slušam webinare.

Postoji li neka trudnička želja ili hrana kojoj jednostavno ne možete odoljeti?

Ne, nisam imala nikakve posebne želje, s obzirom na to da imam mučnine kroz cijelu trudnoću moja želja je zapravo da mogu jesti normalno. I mlijeko, evo to je jedina želja koja se pojavila. Prije trudnoće mlijeko sam pila samo u kavi, a sad mi baš odgovara popiti šalicu hladnog mlijeka.

Jeste li već počeli razmišljati o imenu za djevojčicu ili to još čuvate kao malu tajnu?

Imamo nekoliko imena u užem izboru, ali smo rekli da ćemo finalno odlučiti tek nakon rođenja. Do onda ima nekoliko nadimaka, a jedan od njih je nestrpljiva jurilica-žurilica.

Kako se opuštate i punite baterije u ovom posebnom razdoblju?

Uglavnom isto kao i prije, vrijeme provodim sa svojim psima i mačkama i to je uvijek nešto što me smiruje i puni. Puno je pridonijelo i lijepo vrijeme koje sam mogla provesti u prirodi, a meditacije su neizostavan dio mog rituala.

Tko vam je najveća podrška u trudnoći i koliko vam znače savjeti bližnjih?

Neosporno je to Ante, a tu je i moja mama. Ima još ljudi koji su me jako iznenadili svojom podrškom u ovom razdoblju i to ljudi s kojima čak nisam bila u svakodnevnom kontaktu prije, a moja trudnoća nas je iz nekog razloga još više zbližila. Iskreno, trenutačno mi od savjeta puno više odgovara samo razumijevanje, podrška i razgovor.

Za kraj, kada razmišljate o budućnosti kakvu atmosferu i vrijednosti želite prenijeti svojoj djevojčici?

Uh, Što se toga tiče imam razrađen plan i program i mogla bih o tome knjigu napisati, ali ovako ukratko naravno da joj želim prenijeti da bude samostalna i neovisna, da ne bude materijalist već da cijeni i njeguje ono duhovno u sebi. Da poštuje ljude i bude dobra osoba, ali da zna postaviti granice kako bi se zaštitila od onih ljudi koji nisu takvi. Da se ne uspoređuje s drugima već da uz puno ljubavi napreduje u odnosu na sebe. Da bude autentična i vjerna sebi u svakoj situaciji i da bude nježna prema sebi, svjesna da su pogreške dobrodošle i da iz njih učimo i napredujemo. Eto tu ću se zaustaviti. Za sada.

