Silovatelj pobjegao u naše susjedstvo: Pogreškom je bio pušten iz zatvora u Londonu

Nakon što je pogreškom pušten iz zatvora HMP Wormwood u zapadnom Londonu, Bernadin Dedić (48) pobjegao je u rodnu Bosnu i Hercegovinu. Dedić je bio u pritvoru zbog teških optužbi za silovanje i seksualno zlostavljanje, a porota ga je u utorak, u njegovoj odsutnosti, proglasila krivim po svih devet točaka optužnice, prenosi bbc.

Prošle godine završio je u pritvoru nakon što je optužen za četiri kaznena djela silovanja, dva kaznena djela seksualnog napada penetracijom, prisiljavanje osobe na spolnu radnju bez pristanka te prijetnju smrću.

Tužitelj Simon Sanford rekao je sudu da je Dedić napade počinio u svojoj kući u Londonu, nedugo nakon razlaza s partnericom. Prema navodima tužiteljstva, prije napada je popio velike količine crnog vina i ušmrkavao kokain, a zatim ženu namamio u podrum.

"Kada su sišli dolje, okrenula se prema stubama i ugledala ga kako drži orijentalni kuhinjski nož s crvenom drškom", rekao je tužitelj Simon Sanford.

Dodao je da je Dedić tada prišao žrtvi, uhvatio je i zaprijetio joj.

"Bila je izrazito uplašena, ali ga je pokušala smiriti. Rekao joj je da je, ako bude vrištala, nitko neće čuti", opisuje Sanford. Dedić je ženi potom razrezao odjeću, nakon čega ju je tijekom višesatne kalvarije višestruko silovao i seksualno zlostavljao.

Pogreškom pušten iz pritvora

Unatoč težini optužbi, Dedić je 6. veljače pogreškom pušten iz zatvora. Do toga je došlo nakon što je sudski službenik pomiješao digitalne spise predmeta i pogrešno zabilježio da mu je odobrena jamčevina. Obavijest o jamčevini potom je poslana zatvoru, što je dovelo do njegova puštanja na slobodu.

U roku od nekoliko sati nakon izlaska iz zatvora, Dedić je napustio Ujedinjeno Kraljevstvo Eurostarom i vratio se u rodnu Bosnu i Hercegovinu. Iako mu je britansku putovnicu tijekom istrage oduzela Metropolitanska policija, za putovanje je iskoristio bosansku putovnicu.

Dedić se nije vratio u Veliku Britaniju kako bi prisustvovao suđenju. Kao razloge nedolaska navodio je različite izgovore, među kojima su bili srčani udar, skijaška nesreća i ozljeda koljena. Suđenje, koje se trebalo održati u ožujku, sudac Martin Edmunds odgodio je do lipnja kako bi Dedić imao vremena za oporavak.

Međutim, početkom ovog mjeseca Dedić se ponovno nije pojavio na sudu, tvrdeći da je u Sarajevu pretrpio srčani udar. Sutkinja Hannah Duncan tada je rekla da "ni izdaleka nije uvjerena da je doživio srčani udar" te je zatražila medicinsku dokumentaciju kako bi se utvrdilo pravo stanje stvari.

Sljedećeg dana, nakon što je Dedić ostao bez odvjetničkog zastupanja jer nije platio svoje odvjetnike, sutkinja je odlučila da će se suđenje nastaviti bez njega. Porota ga je potom proglasila krivim po svih devet točaka optužnice.

Ako se Dedić ne vrati na ročište za izricanje kazne, očekuje se da će britanske vlasti pokrenuti postupak izručenja.

Sudac Martin Edmunds ranije je u svojoj odluci poručio da se pogreška koja je dovela do Dedićeva puštanja shvaća iznimno ozbiljno.

"Iako su takve pogreške iznimno rijetke — i ovo je, doista, jedini slučaj za koji znam da je osoba koja je bila u pritvoru za ovaj sud pogrešno puštena — ovu pogrešku shvaćamo iznimno ozbiljno", naveo je sudac Edmunds.

O slučaju se oglasio i Eurostar. "Vrlo smo zabrinuti zbog ovih navoda", priopćili su.