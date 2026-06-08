Uhićen Rumunj zbog napada na dvije maloljetnice, policija traga za još jednim muškarcem

Policija u Velikoj Britaniji uhitila je rumunjskog državljanina (34) zbog sumnje da je sudjelovao u seksualnom napadu na dvije maloljetne djevojke. Istraga se nastavlja, a policija traga za još jednim osumnjičenikom za kojeg vjeruje da se nalazi izvan zemlje, prenosi Daily Mail.

Madalin Ilinca (34) zaustavljen je u luci Dover prilikom ponovnog ulaska u Ujedinjeno Kraljevstvo pod sumnjom da je u ranim jutarnjim satima 16. svibnja napao dvije djevojke na plaži Great Yarmouth.

Policija okruga Norfolk priopćila je kako je Ilinca, koji živi u Great Yarmouthu, optužen za jedno kazneno djelo silovanja te dva kaznena djela seksualnog napada.

Nakon uhićenja odveden je u Istražni policijski centar u Wymondhamu na ispitivanje, nakon čega mu je određen istražni zatvor. Pred sudom za prekršaje u Norwichu trebao bi se pojaviti u ponedjeljak.

Potraga za osumnjičenima

Policija je također izvijestila kako je drugi muškarac (30), koji je 17. svibnja u Northamptonshireu uhićen zbog sumnje da je povezan sa slučajem, pušten na slobodu uz jamčevinu do 10. kolovoza, dok se istraga nastavlja.

U ranijem priopćenju policija je navela da traga za još jednim osumnjičenikom za kojeg vjeruje da se nalazi izvan zemlje te da poduzimaju mjere kako bi ga locirali. Opisali su ga kao bijelca u tridesetim ili četrdesetim godinama, kratke tamne kose i tamne brade.

Policija je dojavu zaprimila u 00:37 sati u subotu nakon što je prijavljeno da su dvije djevojke silovane na pješčanim dinama u Great Yarmouthu.

Zabrinuti građani

U blizini mjesta napada nalazi se nekoliko šatora koje koriste beskućnici.

Andrew Bird (62), koji je od 16. svibnja živio u šatoru na dinama nakon što je ostao bez smještaja, rekao je kako se u subotu ujutro probudio i vidio da je područje ograđeno policijskom trakom.

"Vidio sam traku i pomislio: "Što se, dovraga, dogodilo?" Policajac mi zbog istrage nije mogao ništa reći pa sam to ostavio na tome", izjavio je.

Dodao je kako ne vjeruje da je itko u tom području nešto vidio ili čuo. "Ovo je inače miran dio grada jer je udaljen od centra pa ljudi ovdje podižu šatore kako bi izbjegli probleme poput krađa svojih stvari", rekao je.

Taksist Jamie Zmich (33) izjavio je da je oko 4:10 sati ujutro u subotu, vozeći na posao, primijetio četiri ili pet policijskih vozila.

"Neka su bila parkirana na parkiralištu hotela, a druga u sporednoj ulici koja vodi prema plaži. Pitao sam se što se dogodilo. Bio sam vrlo potresen kada sam čuo za silovanje djevojaka. Ovaj grad više nije siguran. Kao taksist svašta vidim", rekao je.

Glavni inspektor Nick Paling, zapovjednik policije za područje Great Yarmoutha, tada je poručio: "Svjesni smo koliko su ovakvi događaji šokantni i uznemirujući za žrtve, njihove obitelji i širu zajednicu. Policijski službenici pružaju potporu objema djevojkama dok traje istraga."