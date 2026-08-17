Grdović moli za pomoć stradalima u požarima: 'Situacija nije dobra, riječ je o velikom novcu'

Mnogi su se poznati oglasili na društvenim mrežama, a među njima je i glazbenik Mladen Grdović (68). U objavi na Facebooku, zadarski je pjevač predložio da izvođači, umjesto organiziranja humanitarnih koncerata, odmah uplate novac za pomoć ljudima koji su pretrpjeli štetu u požarima. Grdović je apel uputio članovima HGU-a i drugim izvođačima, predloživši da oni koji mogu uplate po 5000 eura kako bi se pomoć što prije prikupila.

'Evo, imam prijedlog! Prošla je Velika Gospa. Ajmo ovako... HGU su glavni za izvođače, mislim pjevače, klape, itd. Ne treba radit koncerte, nego odmah uplatimo svaki 5 tisuća eura. Ima nas registriranih 5 tisuća. To znači odmah radimo humanitarno', predlaže Mladen. 'Iskreno vas volim i želim da to odmah napravimo. Tko neće i ne treba, a svi zvijezde, čak i oni koji pjevaju 6 mjeseci. Odgovorite jer situacija nije dobra. Javite da li sam nešto loše rekao', poručio je Grdović.

Reakcije njegovih pratitelja su vrlo pozitivne te ljudi hvale njegovu dobrodušnost i dobru volju za pomoći potrebitima. 'Mladene, svaka ti čast, ideja i tvoja srčanost su ljudski za pohvalu', 'To je naš Mladen Grdović', 'Bravo Mladene ljudino', 'Kapa do poda' samo su neke od brojnih pohvala koje je dobio ispod objave.

Podsjetimo, Hrvatsku su posljednjih dana zahvatili veliki požari u kojima su mnogi izgubili svoje domove, a jedna je osoba izgubila život, a prema neslužbenim informacijama uhićeno je troje hrvatskih državljana i jedna strana državljanka koji se sumnjiče za podmetanje požara. Najveći je požar zahavtio područje kod Omiša, a buknuli su požari i na Dugom Otoku, Pelješcu i kod Zadra.