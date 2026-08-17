USKOK razotkrio istarsku narkomrežu: Drogu skladištili u stanovima pa je preprodavali

USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana koje tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Istraga je pokrenuta 4. ožujka 2026., a prema optužnici, petorica su se od 21. ožujka 2025. do 2. ožujka 2026. godine na području Istarske županije povezala radi kontinuiranog stjecanja nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i preprodajom droge.

USKOK ih tereti za trgovanje heroinom, kokainom, drogom konopljom te lijekovima Heptanon i Normabel.

Nabavili oko 70 grama heroina

Prema optužnici, drugookrivljeni i trećeokrivljeni u više su navrata od petookrivljenog kupili i preuzeli oko 70 grama heroina.

Drogu je potom drugookrivljeni dostavljao prvookrivljenom na njegovu kućnu adresu u Puli. Prvookrivljeni ju je preuzimao i skladištio u svom stanu, dok je dio droge bio pohranjen u stanu četvrtookrivljenog.

Manje količine kokaina, droge konoplje, Heptanona i Normabela, prema USKOK-u, nabavljali su iz zasad neutvrđenih izvora.

Drogu su potom prvookrivljeni, drugookrivljeni i četvrtookrivljeni prodavali konzumentima na području Istre.

Zaradili najmanje 116.400 eura

USKOK tvrdi da su na taj način prvookrivljeni, drugookrivljeni, četvrtookrivljeni i petookrivljeni ostvarili najmanje 116.400 eura nepripadne imovinske koristi.

Novac su, prema optužnici, dijelili sukladno ulogama koje su imali u zločinačkom udruženju.

Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Rijeci, a o osnovanosti optužnice i daljnjem tijeku postupka odlučivat će nadležni sud.