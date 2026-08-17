FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'PALA' PETORKA /

USKOK razotkrio istarsku narkomrežu: Drogu skladištili u stanovima pa je preprodavali

USKOK razotkrio istarsku narkomrežu: Drogu skladištili u stanovima pa je preprodavali
×
Foto: Net.hr

USKOK ih tereti za trgovanje heroinom, kokainom, drogom konopljom te lijekovima Heptanon i Normabel

17.8.2026.
10:01
Ines Nastav
Net.hr
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana koje tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja.

Istraga je pokrenuta 4. ožujka 2026., a prema optužnici, petorica su se od 21. ožujka 2025. do 2. ožujka 2026. godine na području Istarske županije povezala radi kontinuiranog stjecanja nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i preprodajom droge.

USKOK ih tereti za trgovanje heroinom, kokainom, drogom konopljom te lijekovima Heptanon i Normabel.

Nabavili oko 70 grama heroina

Prema optužnici, drugookrivljeni i trećeokrivljeni u više su navrata od petookrivljenog kupili i preuzeli oko 70 grama heroina.

Drogu je potom drugookrivljeni dostavljao prvookrivljenom na njegovu kućnu adresu u Puli. Prvookrivljeni ju je preuzimao i skladištio u svom stanu, dok je dio droge bio pohranjen u stanu četvrtookrivljenog.

Manje količine kokaina, droge konoplje, Heptanona i Normabela, prema USKOK-u, nabavljali su iz zasad neutvrđenih izvora.

Drogu su potom prvookrivljeni, drugookrivljeni i četvrtookrivljeni prodavali konzumentima na području Istre.

Zaradili najmanje 116.400 eura

USKOK tvrdi da su na taj način prvookrivljeni, drugookrivljeni, četvrtookrivljeni i petookrivljeni ostvarili najmanje 116.400 eura nepripadne imovinske koristi.

Novac su, prema optužnici, dijelili sukladno ulogama koje su imali u zločinačkom udruženju.

Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Rijeci, a o osnovanosti optužnice i daljnjem tijeku postupka odlučivat će nadležni sud.

UskokOptužnicaDroga
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike