USKOK razotkrio istarsku narkomrežu: Drogu skladištili u stanovima pa je preprodavali
USKOK ih tereti za trgovanje heroinom, kokainom, drogom konopljom te lijekovima Heptanon i Normabel
USKOK je pred Županijskim sudom u Rijeci podigao optužnicu protiv petorice hrvatskih državljana koje tereti za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama u sastavu zločinačkog udruženja.
Istraga je pokrenuta 4. ožujka 2026., a prema optužnici, petorica su se od 21. ožujka 2025. do 2. ožujka 2026. godine na području Istarske županije povezala radi kontinuiranog stjecanja nepripadne materijalne koristi nabavom, prijevozom, skladištenjem, skrivanjem i preprodajom droge.
USKOK ih tereti za trgovanje heroinom, kokainom, drogom konopljom te lijekovima Heptanon i Normabel.
Nabavili oko 70 grama heroina
Prema optužnici, drugookrivljeni i trećeokrivljeni u više su navrata od petookrivljenog kupili i preuzeli oko 70 grama heroina.
Drogu je potom drugookrivljeni dostavljao prvookrivljenom na njegovu kućnu adresu u Puli. Prvookrivljeni ju je preuzimao i skladištio u svom stanu, dok je dio droge bio pohranjen u stanu četvrtookrivljenog.
Manje količine kokaina, droge konoplje, Heptanona i Normabela, prema USKOK-u, nabavljali su iz zasad neutvrđenih izvora.
Drogu su potom prvookrivljeni, drugookrivljeni i četvrtookrivljeni prodavali konzumentima na području Istre.
Zaradili najmanje 116.400 eura
USKOK tvrdi da su na taj način prvookrivljeni, drugookrivljeni, četvrtookrivljeni i petookrivljeni ostvarili najmanje 116.400 eura nepripadne imovinske koristi.
Novac su, prema optužnici, dijelili sukladno ulogama koje su imali u zločinačkom udruženju.
Optužnica je podignuta pred Županijskim sudom u Rijeci, a o osnovanosti optužnice i daljnjem tijeku postupka odlučivat će nadležni sud.