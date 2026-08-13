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USKOK U AKCIJI /

Dvojica carinika optužena za pogodovanje: Obrtniku omogućili uvoz robe bez carine i poreza

Dvojica carinika optužena za pogodovanje: Obrtniku omogućili uvoz robe bez carine i poreza
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Foto: Robert Anic/PIXSELL

Na taj je način, prema USKOK-u, obrtniku pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 6701 euro

13.8.2026.
9:58
Hina
Robert Anic/PIXSELL
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USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Splitu podigao optužnicu protiv dvojice carinika koji su, prema optužnici, obrtniku omogućili uvoz veće količine opreme za centralno grijanje bez plaćanja carinskih i poreznih davanja.

Optužnicom su obuhvaćeni 41-godišnji i 46-godišnji carinik, koje se tereti za zlouporabu položaja i ovlasti, te 40-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, koji se tereti za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Carinicima s graničnog prijelaza Strmica stavlja se na teret da su od 24. siječnja do 26. ožujka 2021. omogućili 40-godišnjem obrtniku da iz BiH u Hrvatsku uveze veće količine opreme za centralno grijanje od onih prijavljenih u carinskim deklaracijama, i to za veći broj kupaca od onih navedenih u deklaracijama.

Detalji optužnice

Prema optužnici, carinici su s obrtnikom dogovarali vrijeme kada će on ili osobe koje bi uputio pristupiti vozilima njegova obrta na graničnom prijelazu. Potom su vagali vozila, a nakon što bi utvrdili da je u carinskim deklaracijama navedena manja količina tereta, nisu provjeravali stvarnu količinu i vrijednost robe niti obračunavali carinska i porezna davanja na neprijavljenu robu.

Umjesto toga, u Informacijski sustav Carinske uprave unosili su neistinite podatke o količini i vrijednosti robe navedenima u deklaracijama.

Dvojica carinika potom su obrtniku omogućila da neocarinjenu opremu za grijanje, za koju nisu utvrdili stvarnu vrijednost niti obračunali carinu i poreze, uveze i ugradi većem broju osoba u Hrvatskoj.

Na taj je način, prema USKOK-u, obrtniku pribavljena protupravna imovinska korist od najmanje 6701 euro.

CariniciOptužnicaUskok
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