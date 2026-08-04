Otvorili paket iz Kanade, pa umjesto ženskih torbica pronašli 10 kilograma marihuane

Carinski službenici u zračnoj luci spriječili su pokušaj krijumčarenja više od 10 kilograma marihuane koja je u Hrvatsku stigla u pošiljci iz Kanade.

Kako je izvijestila Carinska uprava, sumnjiva pošiljka izdvojena je 29. srpnja tijekom redovitog nadzora kurirskih pošiljaka prijavljenih za carinski postupak uvoza preko ovlaštenog zastupnika.

Foto: Carinska uprava

Foto: Carinska uprava

Prema pratećoj dokumentaciji, u paketu su se trebale nalaziti ženske torbe i novčanici. Međutim, detaljnim pregledom utvrđeno je da deklarirana roba nije bila u pošiljci. Umjesto toga, carinici su pronašli jedan paket omotan crnom folijom s nepoznatim sadržajem.

Foto: Carinska uprava

Foto: Carinska uprava

Foto: Carinska uprava

Daljnjim pregledom potvrđeno je da se radi o marihuani ukupne neto težine 10,54 kilograma.

Zaplijenjena droga predana je na daljnje postupanje službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, koji nastavljaju kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti slučaja.