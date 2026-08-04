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ULOV U ZRAČNOJ LUCI /

Otvorili paket iz Kanade, pa umjesto ženskih torbica pronašli 10 kilograma marihuane

Otvorili paket iz Kanade, pa umjesto ženskih torbica pronašli 10 kilograma marihuane
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Foto: Carinska uprava

Zaplijenjena droga predana je na daljnje postupanje službenicima MUP-a, koji nastavljaju kriminalističko istraživanje

4.8.2026.
12:18
danas.hr
Carinska uprava
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Carinski službenici u zračnoj luci spriječili su pokušaj krijumčarenja više od 10 kilograma marihuane koja je u Hrvatsku stigla u pošiljci iz Kanade.

Kako je izvijestila Carinska uprava, sumnjiva pošiljka izdvojena je 29. srpnja tijekom redovitog nadzora kurirskih pošiljaka prijavljenih za carinski postupak uvoza preko ovlaštenog zastupnika.

Otvorili paket iz Kanade, pa umjesto ženskih torbica pronašli 10 kilograma marihuane
Foto: Carinska uprava
Otvorili paket iz Kanade, pa umjesto ženskih torbica pronašli 10 kilograma marihuane
Foto: Carinska uprava

Prema pratećoj dokumentaciji, u paketu su se trebale nalaziti ženske torbe i novčanici. Međutim, detaljnim pregledom utvrđeno je da deklarirana roba nije bila u pošiljci. Umjesto toga, carinici su pronašli jedan paket omotan crnom folijom s nepoznatim sadržajem.

Otvorili paket iz Kanade, pa umjesto ženskih torbica pronašli 10 kilograma marihuane
Foto: Carinska uprava
Otvorili paket iz Kanade, pa umjesto ženskih torbica pronašli 10 kilograma marihuane
Foto: Carinska uprava
Otvorili paket iz Kanade, pa umjesto ženskih torbica pronašli 10 kilograma marihuane
Foto: Carinska uprava

Daljnjim pregledom potvrđeno je da se radi o marihuani ukupne neto težine 10,54 kilograma.

Zaplijenjena droga predana je na daljnje postupanje službenicima Ministarstva unutarnjih poslova, koji nastavljaju kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih okolnosti slučaja.

KrijumčarenjeCarinaZračna Luka Dr Franjo Tuđman
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