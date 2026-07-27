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Carinici zaplijenili oko 5000 'dizajnerskih' krpica, torbica, parfema i naočala

Carinici zaplijenili oko 5000 'dizajnerskih' krpica, torbica, parfema i naočala
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Foto: Carinska uprava

Svi artikli ostaju privremeno oduzeti do završetka postupaka u kojima će se utvrditi jesu li prekršena prava zaštićenih žigova

27.7.2026.
11:21
Jaga Komazec
Carinska uprava
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U velikoj akciji suzbijanja prodaje krivotvorene robe carinski službenici privremeno su oduzeli gotovo pet tisuća artikala na jadranskoj obali i u kontinentalnoj Hrvatskoj.

Tijekom nadzora kontroliran je veći broj prodajnih mjesta i skladišta, a nepravilnosti su utvrđene kod sedam subjekata protiv kojih su pokrenuti prekršajni postupci.

Carinici zaplijenili oko 5000 'dizajnerskih' krpica, torbica, parfema i naočala
Foto: Carinska uprava

U njihovim prostorima pronađeni su proizvodi s oznakama poznatih svjetskih modnih i sportskih brendova, ali bez odobrenja nositelja žiga, originalne ambalaže i dokumentacije o podrijetlu i sljedivosti robe.

Najviše odjeće i modnih dodataka

Ukupno je privremeno oduzeto 4748 artikala za koje postoji osnovana sumnja da je riječ o krivotvorenoj robi, i to:

  • 2.852 komada odjeće, tekstilnih proizvoda i sportske opreme
  • 1.640 komada modnih dodataka i galanterije
  • 228 sunčanih naočala
  • 28 parfema

Svi artikli ostaju privremeno oduzeti do završetka postupaka u kojima će se utvrditi jesu li prekršena prava zaštićenih žigova.

Krivotvorena RobaCarinaSkladištaLazno
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