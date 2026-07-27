Carinici zaplijenili oko 5000 'dizajnerskih' krpica, torbica, parfema i naočala
Svi artikli ostaju privremeno oduzeti do završetka postupaka u kojima će se utvrditi jesu li prekršena prava zaštićenih žigova
U velikoj akciji suzbijanja prodaje krivotvorene robe carinski službenici privremeno su oduzeli gotovo pet tisuća artikala na jadranskoj obali i u kontinentalnoj Hrvatskoj.
Tijekom nadzora kontroliran je veći broj prodajnih mjesta i skladišta, a nepravilnosti su utvrđene kod sedam subjekata protiv kojih su pokrenuti prekršajni postupci.
U njihovim prostorima pronađeni su proizvodi s oznakama poznatih svjetskih modnih i sportskih brendova, ali bez odobrenja nositelja žiga, originalne ambalaže i dokumentacije o podrijetlu i sljedivosti robe.
Najviše odjeće i modnih dodataka
Ukupno je privremeno oduzeto 4748 artikala za koje postoji osnovana sumnja da je riječ o krivotvorenoj robi, i to:
- 2.852 komada odjeće, tekstilnih proizvoda i sportske opreme
- 1.640 komada modnih dodataka i galanterije
- 228 sunčanih naočala
- 28 parfema
Svi artikli ostaju privremeno oduzeti do završetka postupaka u kojima će se utvrditi jesu li prekršena prava zaštićenih žigova.