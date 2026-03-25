Kakva priča! U skladištu u Dubravi pronađeno 1448 komada odjeće: Znamo što će biti s vlasnicima

Mobilne jedinice Carine u zagrebačkoj Dubravi našla je pravi mali ilegalni dućan. U skladištu je pronađeno 1448 komada odjeće i 42 para obuće za koje se sumnja da su krivotvorine i da krše prava na intelektualno vlasništvo.

Roba je privremeno oduzeta, a kontrole se nastavljaju i dalje. O svemu smo razgovarali s Denisom Vukojevićem iz zagrebačke Službe za mobilne jedinice.

Kako ste pronašli ovo ilegalno skladište?

Ovo je rezultat zajedničkog postupanja dviju službi Službe za suzbijanje krijumčarenja i istrage i područne jedinice Službe za jedinice Zagreb prije 24 sata.

Što će biti s tim osobama, koji su bili vlasnici?

Ići će u postupak. Nisu uhićeni, ići će kaznena prijava redovnim putem prema Državnom odvjetništvu. Kad se utvrdi krivotvorina od strane nositelja prava, podnijet će se kaznena prijava i dalje postupak slijedi.

Koliko često se događa ovakvi slučajevi, koliko često Carina uhvati ovakve primjerke?

Ove godine je to prva zapljena, prošle godine bilo četiri zapljene.

Neki od njih rekli smo, sami su jako dobri primjerci. Kako vi vidite, odnosno koji je vaš savjet kupcima kada kupuju nešto, kako prepoznati kopiju koju je prvi znak?

Prvenstveno cijena kad kupujete robu, drugo mjesto gdje kupujete robu. Ako nije dućan koji je Lacoste, već je to pitanje i upitna kvaliteta robe.

Carina, pretpostavljam, nastavlja ove nadzore. Koliko su problematični neki kvartovi u Zagrebu? Svi uvijek spominju tu Dubravu i te štandove da postoji jedan glavni ulaz za drugi, onaj sa strane za neke kupce.

Pa sami ste rekli koji kvart je problematičan. Ali ima i u drugim dijelovima grada. Tako da, nije to problem, nađe se.