Od spisateljice do navodne ljubavnice: Tko je Charlotte, žena koja je godinama bila uz Rubena?

Belgijska spisateljica i producentica Charlotte Van Looy i njezin partner, sportski novinar Ruben Van Gucht, hrvatskoj javnosti dobro poznat kao bivši suprug proslavljene atletičarke Blanke Vlašić (42), dobili su dijete. Par je na društvenim mrežama otkrio kako je na svijet stigla djevojčica Florence Van Gucht - Van Looy.

Vijest o trudnoći par je objavio u veljači ove godine, a Charlotte je to učinila na vrlo osebujan način. Na Instagramu je objavila fotografiju njihova tri psa, dok je jedan od njih oko vrata nosio uokvirenu fotografiju ultrazvuka. Uz objavu je poručila da su tri ''sestrice'' spremne svoju dosadašnju ulogu zaštitnica zamijeniti novom – čuvanjem njihove ''male lavice''.

Charlotte i Ruben pritom su od samog početka jasno dali do znanja da ne žele svoju trudnoću pretvoriti u javni spektakl. Charlotte je medijima poručila da njihova dugogodišnja ljubav ne treba dodatna objašnjenja ni opravdavanja te zamolila novinare da poštuju njihovo ''bez komentara''. Ipak, tijekom trudnoće sama je povremeno odlučivala podijeliti trenutke iz privatnog života.

Tko je zapravo Charlotte Van Looy?

Iako je u Hrvatskoj posljednjih godina postala poznata prvenstveno kao partnerica Rubena Van Guchta, Charlotte Van Looy ima dugogodišnju karijeru i prije njihove veze već je bila prisutna u belgijskom javnom životu.

Danas se predstavlja kao autorica, producentica i content creatorica. U intervjuu za portal Antwerpen Leest 2021. godine opisala se kao freelance autorica, storytellerica, kreatorica medijskog sadržaja i istraživačica. Tada je govorila i o svojoj ljubavi prema pisanju, putovanjima, prirodi, televiziji i društvenim mrežama.

Napisala je knjige ''Ontrouw'' i ''Wij, Millennials''. U knjizi ''Ontrouw'', bavila se složenim pitanjima ljubavnih odnosa, seksualnosti i preljuba.

Veza s Rubenom traje od 2019. godine

Charlotte i Ruben svoju su vezu dugo držali podalje od očiju javnosti. Iako su se njihova imena počela povezivati još ranije, upravo je Charlotte Instagram objavom ''2019 - 2026'' naznačila koliko dugo njihova veza traje. Prema njezinim ranijim riječima, zajedno su gotovo šest godina, a već godinama dijele i dom. Njihova je veza javnosti postala mnogo zanimljivija nakon što su ih belgijski mediji počeli fotografirati zajedno na putovanjima i povezivati njihove objave na društvenim mrežama.

Posebno je zanimljiva hrvatskoj javnosti zbog Rubenova braka s Blankom Vlašić. Ruben i hrvatska proslavljena atletičarka vjenčali su se 2022. godine i imaju sina Monda, rođenog u studenom iste godine.

Van Gucht je ranije javno govorio o nekonvencionalnom modelu odnosa i otvorenom braku, zbog čega se njegov privatni život posljednjih godina često nalazio u belgijskim i hrvatskim medijima. Početkom 2026. potvrđeno je da je njegov brak s Blankom završen, a gotovo istodobno Charlotte je objavila da s njim očekuje dijete.