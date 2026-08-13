John Malkovich i Hrvatska postali hit na internetu! Promo video HTZ-a obara rekorde

Novi promotivni video Hrvatske turističke zajednice "Croatia – I Hear It’s Beautiful“ sa svjetski poznatim glumcem Johnom Malkovichem u glavnoj ulozi zabilježio je značajan međunarodni odjek te privukao pažnju publike i stručne javnosti na brojnim emitivnim tržištima. U manje od dva mjeseca od plasmana videa u javnost, glavni, šestominutni video objavljen na YouTubeu i njegova kraća teaser verzija, objavljena na Instagramu, Facebooku i TikToku Hrvatske turističke zajednice, zajedno su zabilježili ukupno 17,3 milijuna pregleda, priopćio je HTZ.

Na YouTubeu, gdje je objavljen glavni video od šest minuta, zabilježeno je više od 81.000 dijeljenja, više od 2.100 komentara i preko šest milijuna pregleda, pri čemu su najveći interes pokazali gledatelji iz SAD-a, Poljske, Italije, Njemačke, Mađarske i dr. Kraća verzija, odnosno teaser video, također je ostvario snažan angažman publike; na Facebooku je podijeljen više od 2.000 puta, na Instagramu više od 17.000 puta, a na TikToku 1.500 puta.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Uz ostvareni doseg i angažman na društvenim mrežama, posebnu vrijednost imaju i reakcije publike na sam sadržaj videa. Pritom treba napomenuti kako je mnoštvo pozitivnih reakcija, izuzev s domaćeg tržišta, došlo i od publike na globalnoj razini, a koja taj video promatra izvan hrvatskog nacionalnog i emocionalnog konteksta. Primjerice, zanimljiv je odjek na Redditu, gdje je video potaknuo spontanu raspravu među inozemnim korisnicima, uz niz pozitivnih komentara ističući njegovu originalnost i humor.

O snažnom interesu publike svjedoči i velik broj autorskih osvrta i reakcija na promotivni video, a koje su korisnici samostalno objavljivali na YouTubeu. Pojedini od tih sadržaja privukli su više desetaka tisuća pregleda. U njima publika komentira i analizira kreativni koncept, scenarij, humor, izvedbu i način na koji je predstavljena Hrvatska, što pokazuje da je promotivni video izazvao pažnju te potaknuo zanimanje i razgovor izvan službenih kanala Hrvatske turističke zajednice.

Foto: Hrvatska turistička zajednica

Međunarodnu vidljivost videa dodatno potvrđuje više od 260 medijskih objava na 15 emitivnih tržišta, a iste su ostvarene u vodećim informativnim medijima, uključujući Kleine Zeitung, oe24, Kurier, T-Online, RTL, NU.nl, Corriere della Sera, Gazetu, WP.pl, France 24, POP TV, Delo, Dnevnik.si i Pravdu, kao i u specijaliziranim B2B medijima poput The Druma, Travel Weeklyja, Travel Market Reporta, Media Marketinga, About Travela i TTG-a te lifestyle medijima kao što su Falstaff, Stern, Panorama, HelloMagyar, Roadster i Travel Squire.