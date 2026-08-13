Možeš li prepoznati značenja hrvatskih novotvorenica? Dokaži da zaslužuješ peticu

Poznat po svojoj neizmjernoj složenosti, bogatoj povijesti i neprestanoj borbi za očuvanje identiteta, hrvatski jezik predstavlja ključni stup nacionalne kulture. Od starih glagoljaških zapisa do suvremenih digitalnih rječnika, naš jezik nosi univerzalne priče o opstojnosti, prilagodbi i sirovoj ljepoti jezičnog izražaja. Stoljećima su se u njemu rađale i nestajale riječi, vodile rasprave o pravopisu i stvarale novotvorenice koje su inspirirale osjećaj ponosa, ali i polemike diljem zemlje. Od elegantnih starih fraza do modernih kovanica za anglicizme, priča o hrvatskom jeziku priča je o nacionalnoj važnosti i neizmjernoj kreativnosti. Kroz dva ključna poglavlja vodimo vas na putovanje kroz povijest i život naših riječi, a zatim vas izazivamo da provjerite svoje znanje.

Čuvari jezika i igra riječima

Priča o hrvatskom jeziku priča je o individualnosti u svom najčišćem obliku. Njeno srce kuca u ritmu jezičnog purizma, filozofije koja je dom nekih od najpoznatijih trenutaka u našoj kulturnoj povijesti. Dok je svijet prolazio kroz velike promjene, ovdje se odvijao vječni ciklus zamjene tuđica, stvaranja novih riječi i očuvanja baštine. Tu su rođene legende o Bogoslavu Šuleku, ocu hrvatskog znanstvenog nazivlja, o žustrim raspravama iliraca i o suvremenim natječajima za najbolju novu riječ. Divovi jezika poput njega bili su protagonisti, dok su razne društvene i političke promjene oblikovale ravnotežu između otvaranja i očuvanja. Njegova ostavština, od uspješnih kovanica poput "kisika" i "sladoleda" do onih manje prihvaćenih, svjedoči o bogatom mozaiku kreativnosti koji je postavio temelje našem razumijevanju jezičnog duha.

Od Šuleka do interneta

Iako su elitni krugovi jezikoslovaca bili kolijevka ove jezične borbe, ostatak njene priče nudi prikaz nevjerojatne evolucije i prilagodbe. Od jednostavnih prijedloga u novinama do složenih natječaja za najbolju novu riječ, hrvatski se jezik prilagodio novim izazovima na fascinantne načine. Istovremeno, uloga njegovih najvećih zagovornika kao čuvara identiteta, kroz obrazovni sustav i medijsku prisutnost, skrivala je želju za dokazivanjem na najvećoj sceni. Jedinstveni pothvati poput stvaranja hrvatske zamjene za gotovo svaki anglicizam svjedoče o talentu koji je bio jednako čudesan u svojoj dosjetljivosti kao i u svojoj upornosti, nudeći alternativu klasičnoj slici pasivnog preuzimanja tuđica.

Mislite da sada znate sve o hrvatskim riječima?