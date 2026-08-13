Ove ljepotice znaju kako ostaviti dojam: Evo naših 25 favoritkinja s riječkog Korza

Riječko Korzo i ovog je ljeta bilo mjesto na kojem se itekako imalo što vidjeti. Brojne dame prošetale su gradskom špicom u efektnim ljetnim kombinacijama, od lepršavih haljina i trendi kompleta do upečatljivih modnih dodataka koji su zaokružili njihove outfite. Neke su igrale na eleganciju, druge na opušteni ljetni stil, no zajedničko im je jedno - teško su prolazile nezapaženo.

U galeriji smo izdvojili 25 favoritkinja koje su svojim izdanjima posljednjih tjedana obilježile riječki Korzo.