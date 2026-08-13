Spektakl na nebu: I Sveti Lovre je zaplakao, pogledajte ove prizore

Nebo iznad nas bilo je noćas pozornica za vrhunac meteorskog roja Perzeida, popularno znanih kao "Suze svetog Lovre". Ova godina ponudila je besprijekorne uvjete za promatranje, kakvi se neće ponoviti u idućem desetljeću. Vrhunac aktivnosti poklopio se s fazom mladog Mjeseca, zbog čega je nebo bilo potpuno tamno, oslobođeno mjesečine koja bi inače zasjenila one slabije, ali jednako čarobne nebeske bljeskove. Ova je nebeska predstava bila kulminacija rijetkog 24-satnog astronomskog niza koji je započeo djelomičnom pomrčinom Sunca, vidljivom iz Hrvatske u kasnim poslijepodnevnim satima, a završio spektakularnom kišom meteora pod okriljem noći.