Razumiješ li izraze iz BiH? Iskaži se na ovom izazovnom kvizu da nismo džaba krečili

Poznata po svojoj bogatoj povijesti, nevjerojatnim prirodnim ljepotama i kao mjesto susreta Istoka i Zapada, Bosna i Hercegovina je zemlja jedinstvene kulture i duha. Njezin jezični krajolik jednako je slojevit kao i njezina povijest. S tri službena jezika – bosanskim, hrvatskim i srpskim – koji se temelje na istom narječju, ali čuvaju svoje specifičnosti, jezik je ovdje ogledalo stoljetnih prožimanja različitih utjecaja. Od srednjovjekovnih povelja do moderne književnosti i svakodnevnog govora, jezični izraz odražava dušu ove fascinantne zemlje. Kroz dva ključna poglavlja vodimo vas na putovanje od burne prošlosti koja je

oblikovala jezik do današnjih specifičnosti, a zatim vas izazivamo da provjerite svoje znanje.

Koliko dobro poznajete povijest jezika BiH?

Priča o jeziku u Bosni i Hercegovini priča je o suživotu, otpornosti i stalnim promjenama. Od srednjovjekovnog kraljevstva, preko dugih perioda Osmanskog i Austro-Ugarskog Carstva, do uloge jedne od republika u Jugoslaviji i naposljetku neovisne države, njezino tlo bilo je poprište velikih povijesnih događaja. Taj spoj različitih civilizacija ostavio je neizbrisiv trag u jeziku. Najstariji pisani spomenici, poput Povelje Kulina bana, svjedoče o dugoj pismenosti na ovom prostoru. Kroz stoljeća osmanske vladavine, jezik je obogaćen brojnim riječima iz turskog, arapskog i perzijskog jezika (turcizmima), koje su mu dale posebnu melodičnost i izražajnost, prepoznatljivu u svim lokalnim govorima.

Jezik danas i njegove specifičnosti

Danas u Bosni i Hercegovini postoje tri službena standardna jezika: bosanski, hrvatski i srpski. Povijesni utjecaji i dalje su snažno prisutni u svakodnevnom govoru. Posebno su prepoznatljive posuđenice iz turskog jezika, poznate kao turcizmi, koje jeziku daju specifičan kolorit i dio su standardne norme, ali i svakodnevne komunikacije. Riječi poput "kahva", "avlija" ili "merak" nisu samo leksičko blago, već i odraz jedinstvenog kulturnog nasljeđa i mentaliteta.

Sličnosti s hrvatskim jezikom

Unatoč postojanju triju službenih jezika, njihova temeljna sličnost osigurava potpunu međusobnu razumljivost. Sva tri standardna jezika – bosanski, hrvatski i srpski – temelje se na zajedničkoj štokavskoj dijalekatskoj osnovici. Upravo je ta zajednička osnova razlog zbog kojeg govornici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske komuniciraju bez ikakvih poteškoća, dijeleći velik dio rječnika i gramatičke strukture.