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Razumiješ li izraze iz BiH? Iskaži se na ovom izazovnom kvizu da nismo džaba krečili

Razumiješ li izraze iz BiH? Iskaži se na ovom izazovnom kvizu da nismo džaba krečili
Foto: Net.hr
Za početak jedno lako pitanje...
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Poznata po svojoj bogatoj povijesti, nevjerojatnim prirodnim ljepotama i kao mjesto susreta Istoka i Zapada, Bosna i Hercegovina je zemlja jedinstvene kulture i duha. Njezin jezični krajolik jednako je slojevit kao i njezina povijest. S tri službena jezika – bosanskim, hrvatskim i srpskim – koji se temelje na istom narječju, ali čuvaju svoje specifičnosti, jezik je ovdje ogledalo stoljetnih prožimanja različitih utjecaja. Od srednjovjekovnih povelja do moderne književnosti i svakodnevnog govora, jezični izraz odražava dušu ove fascinantne zemlje. Kroz dva ključna poglavlja vodimo vas na putovanje od burne prošlosti koja je

oblikovala jezik do današnjih specifičnosti, a zatim vas izazivamo da provjerite svoje znanje.

Koliko dobro poznajete povijest jezika BiH?

Priča o jeziku u Bosni i Hercegovini priča je o suživotu, otpornosti i stalnim promjenama. Od srednjovjekovnog kraljevstva, preko dugih perioda Osmanskog i Austro-Ugarskog Carstva, do uloge jedne od republika u Jugoslaviji i naposljetku neovisne države, njezino tlo bilo je poprište velikih povijesnih događaja. Taj spoj različitih civilizacija ostavio je neizbrisiv trag u jeziku. Najstariji pisani spomenici, poput Povelje Kulina bana, svjedoče o dugoj pismenosti na ovom prostoru. Kroz stoljeća osmanske vladavine, jezik je obogaćen brojnim riječima iz turskog, arapskog i perzijskog jezika (turcizmima), koje su mu dale posebnu melodičnost i izražajnost, prepoznatljivu u svim lokalnim govorima.

Jezik danas i njegove specifičnosti

Danas u Bosni i Hercegovini postoje tri službena standardna jezika: bosanski, hrvatski i srpski. Povijesni utjecaji i dalje su snažno prisutni u svakodnevnom govoru. Posebno su prepoznatljive posuđenice iz turskog jezika, poznate kao turcizmi, koje jeziku daju specifičan kolorit i dio su standardne norme, ali i svakodnevne komunikacije. Riječi poput "kahva", "avlija" ili "merak" nisu samo leksičko blago, već i odraz jedinstvenog kulturnog nasljeđa i mentaliteta.

Sličnosti s hrvatskim jezikom

Unatoč postojanju triju službenih jezika, njihova temeljna sličnost osigurava potpunu međusobnu razumljivost. Sva tri standardna jezika – bosanski, hrvatski i srpski – temelje se na zajedničkoj štokavskoj dijalekatskoj osnovici. Upravo je ta zajednička osnova razlog zbog kojeg govornici iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske komuniciraju bez ikakvih poteškoća, dijeleći velik dio rječnika i gramatičke strukture.

 

12.8.2026.
10:28
Webcafe.hr
Generirao UI
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