Dalić u Livnu priredio spektakl! Ove legende ne viđamo često: Pogledajte tko je očarao publiku

U Livnu je održan sportsko-glazbeni spektakl, a najviše pozornosti privukla je nogometna utakmica između 'vatrenih' te ekipe Livno i prijatelji.

Nakon revijalne utakmice slijedio je i bogati glazbeni program, a bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić u Livnu je okupio brojne legende.

bili su tu Mario Mandžukić, Niko Kranjčar, Ivica Olić, Danijel Subašić, Vedran Ćorluka, Jerko Leko, Ognjen Vukojević, Krunoslav Jurčić, Mario Tokić, Ivica Vrdoljak, Tihomir Bulat, Ivan Strinić, Darko Jozinović, Krunoslav Rendulić i drugi.

Lijepo je bilo vidjeti neka lica koja ne viđamo često, a iako su se pojavile nove sijede vlasi i koja kila viška, klasa je kod onih najboljih i dalje neupitna.

Ovo je peta godina kampa i u pet godina skupljeno više 125.000 eura. Cijela utakmica ima humanitarni prizvuk u organizaciji Zlatka Dalića. U revijalnoj utakmici nastupila je i momčad 'Bili tići' udruga s Downovim sindromom protiv ženske ekipe 'Troglav'.

Tijekom tri dana kampa puno trenera je radilo s djecom, od Blaža Sliškovića, Igora Štimca, Kazimira Vulića, Ante Miše, Krunoslava Rendulića, Anela Karabega i ostalih.