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Pogledajte što je Perišić poručio Poljaku koji je oskvrnuo Gospin kip i zapalio oltar

Pogledajte što je Perišić poručio Poljaku koji je oskvrnuo Gospin kip i zapalio oltar
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Foto: Nick Potts, PA Images/Alamy/Profimedia

Muškarac rođen u Varšavi uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog i nalazi se u pritvoru

28.7.2026.
16:24
Sportski.net
Nick Potts, PA Images/Alamy/Profimedia
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Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak, doznaje u utorak Hina od lokalne policije.

Muškarac rođen u Varšavi uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog i nalazi se u pritvoru. Policija ga sumnjiči da je u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta u svijetu, oskvrnavio glavni Gospin kip na Podbrdu te još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca na poljskom i engleskom jeziku.

Incident je izazvao šok u Međugorju u južnoj Hercegovini, koje svake godine posjećuju tisuće katoličkih hodočasnika iz cijeloga svijeta, a o svemu se oglasio i Ivan Perišić putem svog Instagrama. 

"Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine", napisao je hrvatski reprezentativac ispod slike Gospe te dodao 'volim Hrvatsku'. Njegov story možete pogledati OVDJE

Ivan PerišićGospaMeđugorje
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