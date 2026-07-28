Pogledajte što je Perišić poručio Poljaku koji je oskvrnuo Gospin kip i zapalio oltar

Za vandalski čin u Gospinu svetištu u Međugorju osumnjičen je 31-godišnji Poljak, doznaje u utorak Hina od lokalne policije.

Muškarac rođen u Varšavi uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog i nalazi se u pritvoru. Policija ga sumnjiči da je u Međugorju, jednom od najpoznatijih katoličkih hodočasničkih mjesta u svijetu, oskvrnavio glavni Gospin kip na Podbrdu te još jedan manji kip, zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova te ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca na poljskom i engleskom jeziku.

Incident je izazvao šok u Međugorju u južnoj Hercegovini, koje svake godine posjećuju tisuće katoličkih hodočasnika iz cijeloga svijeta, a o svemu se oglasio i Ivan Perišić putem svog Instagrama.

"Oprosti im, Oče, jer ne znaju što čine", napisao je hrvatski reprezentativac ispod slike Gospe te dodao 'volim Hrvatsku'. Njegov story možete pogledati OVDJE.