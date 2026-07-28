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NAKON POTRESA /

Urušili se trgovački centar, tvornica i most: Spasioci traže desetke ljudi

U tvornici Nippon Paper Industries u Yatsushiru urušio se veliki dimnjak, a policija je izgubila kontakt s između 20 i 30 zaposlenika

28.7.2026.
17:08
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/weeddude, EmergencyStream
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Najmanje 90 ljudi ozlijeđeno je u snažnom potresu koji je pogodio južni Japan, a desetero ih je u teškom stanju. Spasilačke ekipe istodobno tragaju za desecima ljudi s kojima nakon urušavanja građevina nije moguće stupiti u kontakt.

Prema najnovijim informacijama koje prenosi Sky News pozivajući se na japansku javnu televiziju NHK, jedna je bolnica primila više od 50 ozlijeđenih, dok je u drugoj zbrinuto još oko 40 osoba. Među ozlijeđenima je i nekoliko putnika koji su se u trenutku potresa nalazili u brzom vlaku.

Deseci ljudi nedostupni

U tvornici Nippon Paper Industries u Yatsushiru urušio se veliki dimnjak, a policija je izgubila kontakt s između 20 i 30 zaposlenika. Zasad nije poznato jesu li ostali zarobljeni ili su se uspjeli skloniti na sigurno.

Spasilačka akcija traje i u djelomično urušenom trgovačkom centru Aeon Mall u Kashim gdje je potvrđeno je nekoliko smrtnih slučajeva. Nakon potresa ondje je prijavljena eksplozija, a vatrogasci su potvrdili da se urušio dio drugog kata. Hitne službe ne mogu stupiti u kontakt s između 20 i 30 zaposlenika, dok lokalni mediji izvještavaju o mogućim žrtvama, ali službene potvrde još nema.

U Kumamotu se urušio i dio mosta. Fotografije pokazuju da je jedna polovica konstrukcije završila u vodi, dok se drugom stranom još odvija promet. Zasad nije poznato je li netko ozlijeđen.

Svjedok opisao snažno podrhtavanje

Stanovnik Ryota Mimaki rekao je za Sky News da je večerao kada je začuo snažnu buku, nakon čega se tlo počelo tresti.

"Nikada nisam doživio tako snažan potres. Nisam mogao stajati mirno", opisao je. Dodao je da su stanovnici posebno potreseni zbog urušavanja trgovačkog centra, koji je bio jedno od njihovih uobičajenih mjesta za kupnju i druženje.

Oko 40 restorana McDonald’sa privremeno je zatvoreno u prefekturama Kumamoto, Kagoshima, Fukuoka i Nagasaki zbog nestanka struje, prekida opskrbe plinom i zaštite zaposlenika. Bez električne energije ostalo je oko 40 tisuća kućanstava.

Podsjetimo, potres je pogodio šire područje Kumamota, a prema procjenama američkog geološkog zavoda bio je magnitude 6,8. Epicentar je bio na dubini od oko deset kilometara, zbog čega su podrhtavanje i šteta na površini bili izraženiji.

U pogođenom području živi više od 1,1 milijun ljudi, a vlasti upozoravaju i na mogućnost snažnih naknadnih potresa. Zbog toga stanovnici ostaju na oprezu, dok spasilačke službe nastavljaju pretraživati oštećene zgrade i ruševine.

JapanPotresKumamotoSpašavanje LjudiOzljeđeni
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