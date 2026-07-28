Napadački ili oprezno? Dinamovci rekli svoje, a onda se sočnim komentarom ubacio Hajdukovac

Nogometaši Dinama večeras igraju uzvratnu utakmicu 2. kola kvalifikacija za Ligu prvaka protiv švicarskog Thuna. Nakon što su u Švicarskoj remizirali 1:1, večeras će pred gotovo rasprodanim Maksimirom pokušati ostvariti plasman u treće kolo.

Ako to uspiju, imat će osiguranu minimalno ligašku fazu Konferencijske lige. Prijenos susreta pratite od 19,50 sati na RTL-u i platformi VOYO.

U najavi susreta oglasio se strateg hrvatskog prvaka. "Pozitivno sam uzbuđen. Svjesni smo važnosti utakmice, moramo biti sretni što imamo priliku boriti se za Ligu prvaka. Imamo i dobar rezultat, igramo doma, bilo kakva pobjeda nas vodi dalje. Igramo protiv dobrog protivnika koji se neće predati", kazao je trener Dinama, Mario Kovačević.

Mateo Lisica, desno krilo zagrebačkih Modrih ističe kako je ekipa upoznala protivnika. "Vidimo da vole igrati na duge lopte i prljave lopte, ako to popravimo, bit ćemo bolji i pobijediti utakmicu. Radili smo na tome."

Šokota: Bez garda nema pobjede

Za RTL Danas uoči susreta Dinama i Thuna o svojim očekivanjima govorio je i nekadašnji napadač Dinama, Tomislav Šokota.

"Sigurno da smo malo nezadovoljni nakon ove prve utakmice gdje je rezultat bio 1:1. Možda nismo ušli s onim gardom kakvi smo trebali ući. Dakle, malo više samopouzdanja, malo više vjere, ono što smo pokazali sezonu prije, međutim, to je prva utakmica", kazao je.

Bivši igrač podsjetio je da Vidović igra na novoj poziciji te na izostanak Stojkovića. "Imamo Oršića koji se vratio i ja vjerujem da danas ipak na našem terenu, na pravoj travi Dinamo ima razinu kvalitete koja je dosta veća od Thuna, ali, bez garda, bez tog pobjedničkog mentaliteta, vrlo teško ćemo danas pobijediti", kazao je Šokota.

Kakvu igru Dinama očekujete protiv Thuna?

U našoj redovitoj rubrici pitali smo i vas: "Kakvu igru Dinama očekujete protiv Thuna?" U nastavku donosimo neke od vaših komentara koje ste podijelili na Facebook stranici Net.hr-a.

Očekivanja simpatizera i navijača Dinama u komentarima na Facebooku otvorio je Andrija kojem nije manjkalo optimizma.

"Ja očekujem odličnu, izvrsnu, savršenu, kvalitetnu, pravednu i dobru igru Dinama protiv Thuna. I pobjedu 2:0. Prolazak dalje i osiguravanje europske jeseni."

Slično misli i Sandi. "Očekujem da Thun kući ponese samo uspomene."

"Nadam se napadački, da će pucati češće po golu. Tamo su se dodavali u 16 metara kao da igraju mali nogomet", izrazio je kritiku Stjepan.

Marinko pak je pragmatičnog stava. "Pusti igru, bitno je proći", piše. Tomislav ističe drukčije uvjete na Maksimiru. "Tamo se igralo na umjetnoj travi što nije isto kao na travnatoj podlozi. Bit će to bolje u korist Dinama."

"Kao Hajdukovac želim im prolaz", napisao je Boris i uljepšao raspravu o europskom Dinamu.