Boban stigao na zadnji trening prije okršaja s Thunom, evo što se događalo

Predsjednik Dinama Zvonimir Boban posjetio je zadnji trening Plavih prije uzvratne utakmice 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Dinamo je na društvenim mrežama objavio fotografiju Bobana na treningu i uz nju napisao sljedeće:

"Iako sastanci Ocjenjivačkog suda koji bira idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za novi stadion Maksimir traju po cijeli dan, Zvonimir Boban ipak je jučer stigao i na zadnji trening momčadi prije današnje utakmice.

Predsjednik Dinama pogledao je trening, popričao s igračima i pružio im podršku pred susret protiv Thuna.

Sam trening prošao je odlično, a dečki su motivirani i spremni za večeras. Ajmo, Plavi!"