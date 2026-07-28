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Boban stigao na zadnji trening prije okršaja s Thunom, evo što se događalo

Boban stigao na zadnji trening prije okršaja s Thunom, evo što se događalo
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Foto: PIXSELL

Uzvratnu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna ekskluzivno gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO

28.7.2026.
16:23
M.G.
PIXSELL
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Predsjednik Dinama Zvonimir Boban posjetio je zadnji trening Plavih prije uzvratne utakmice 2. pretkola Lige prvaka protiv Thuna.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Dinamo je na društvenim mrežama objavio fotografiju Bobana na treningu i uz nju napisao sljedeće:

"Iako sastanci Ocjenjivačkog suda koji bira idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje za novi stadion Maksimir traju po cijeli dan, Zvonimir Boban ipak je jučer stigao i na zadnji trening momčadi prije današnje utakmice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli GNK Dinamo (@gnkdinamo)

Predsjednik Dinama pogledao je trening, popričao s igračima i pružio im podršku pred susret protiv Thuna.

Sam trening prošao je odlično, a dečki su motivirani i spremni za večeras. Ajmo, Plavi!"

komentara
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