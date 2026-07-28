Mladi Korčulani pjesmom čuvaju uspomenu na Olivera: 'Velika čast i ponos'

OLIVEROV TJEDAN /

Na Korčuli se nastavlja Oliverov tjedan. Mladi glazbenici i djeca iz Vele Luke pjesmom su se prisjetili Olivera Dragojevića, a među brojnim izvođačima nastupio je i Petar Šegedin, zvijezda RTL-ova showa Superstar i Korčulanin.

Šegedin je istaknuo da mu je nastup u Veloj Luci velika čast te da je ponosan što je Oliver bio njegov otočanin.

"Oliver je bio čovjek koji nije govorio mnogo, ali kada bi nešto rekao, rekao bi pametno", poručio je.

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