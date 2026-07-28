Hoće li poskupjeti hrana i usluge? Ekonomist upozorava na nusproizvod koji nitko ne želi

Nakon poskupljenja goriva, mnogi se pitaju kakav će biti utjecaj na cijene hrane i usluga. Od utorka je Eurosuper skuplji za 8 centi po litri, Eurodizel za 16 centi, dok je najveći rast zabilježio plavi dizel koji je poskupio za 19 centi po litri.

Za prosječni spremnik od 50 litara to znači da će vozači benzinaca izdvajati oko 4 eura više, a vozači dizelaša oko 8 eura više.

Računicu skupljeg goriva dobro poznaju vozači koji svakodnevno putuju na posao.

"Jasno, to je puno veći trošak ljudima koji putuju svaki dan na posao pa će to biti velik udar na njih", rekao je Mislav iz Zagreba.

Dio građana očekuje da bi rast cijena goriva mogao utjecati i na cijene u trgovinama.

"Stalno višestruko iskorištavaju porast cijena goriva, tako da me ne bi ništa iznenadilo", rekao je Zdravko iz Zagreba.

Na pitanje očekuju li novu inflaciju, dio građana smatra da je to moguće.

"Moguće, lako moguće. Jedino ako Plenki nešto ne smanji. Možda bude nešto bolje. Jer on uvijek smanjuje, a mi to nešto ne osjećamo", rekao je Ivek iz Zagreba.

Poljoprivrednici strahuju zbog skupljeg plavog dizela

Najveći udar osjetit će poljoprivrednici, kojima je plavi dizel ključan za rad strojeva. U Hrvatskoj poljoprivrednoj komori upozoravaju da oni sami nemaju mogućnost utjecati na cijene svojih proizvoda.

"Povećanje cijene plavog dizela ide na štetu poljoprivrednika, ali otkupljivač određuje cijenu proizvoda. Na cijene već odavno utječe trgovački lobi i trgovački centri, a poljoprivrednici nemaju utjecaj da utječu na cijenu", rekao je Željko Mihelić, predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore.

Ivan Valentić, član Odbora za ratarstvo Hrvatske poljoprivredne komore, upozorava da bi dio manjih proizvođača mogao odustati od proizvodnje.

"Manji poljoprivrednici već najavljuju gašenje OPG-ova jer s ovim cijenama i s ovakvim nastavkom provođenja tržišne politike nećemo moći opstati u budućnosti", rekao je Valentić.

Prijevoznici i trgovci najavljivali poskupljenja

Protekla tri dana prijevoznici, distributeri, logističari i trgovci za RTL Danas su najavljivali da bi rast cijena goriva mogao dovesti do poskupljenja njihovih usluga, a za krajnjeg kupca govorilo se o mogućem rastu do 10 posto.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil ne očekuje takav scenarij.

"Vjerujem da u ovom trenutku neće doći do povećanja. Ja sam danas putovao autocestom, u jeku smo turističke sezone. Puno je stranih tablica. Vjerujem da naši obrtnici promišljaju u ovim kriznim vremenima i da će voditi brigu o tome", rekao je Kratohvil.

U Hrvatskoj udruzi poslodavaca nisu željeli dati konkretnu procjenu hoće li doći do rasta cijena, ali upozoravaju da pomoć mora biti ciljano usmjerena prema najugroženijima.

"Ako se pomoć dijeli preširoko i neselektivno, onda možemo imati i nusproizvod da potpirujemo tu inflaciju koja se razvija", rekao je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist Hrvatske udruge poslodavaca.

Vlada očekuje pad cijena za dva tjedna

Ministar financija Tomislav Ćorić poručuje da očekuje kako bi cijene goriva za dva tjedna mogle ponovno pasti. Priznaje da rast cijena goriva utječe na cijene dobara i usluga, ali smatra da kratkotrajno poskupljenje ne bi trebalo imati dugoročan učinak.

"Ne pričamo da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti. Takav spillover još nisam čuo da postoji. Nisam siguran da je to iz perspektive ekonomske teorije opravdano", rekao je ministar financija.

Vlada je posljednje poskupljenje ublažila smanjenjem dijela trošarina i marži distributera, dok zasad nije dirala plivajući PDV.

Od 1. kolovoza Vlada će imati na raspolaganju i dodatni mehanizam, takozvane europske trošarine, koje bi omogućile dodatno smanjenje cijene goriva za oko 20 centi po litri. Taj mehanizam moći će se koristiti tek nakon isteka postojećeg razdoblja.