Hrvatski poljoprivrednici u strahu, hoće li nestati goriva? 'Priča se svašta'

Uoči novog poskupljenja plavog dizela, na benzinskim postajama diljem Slavonije stvorile su se gužve. Poljoprivrednici nastoje natočiti što više goriva prije nego što od ponoći cijena poraste za 19 centi po litri, pa se, kažu, pokušava uštedjeti svaki euro.

Na pojedinim crpkama plavog dizela bilo je dovoljno tek za dio kupaca. Dragan Erić iz Markušice ispričao je kako je gorivo u njihovu mjestu stiglo tek ujutro.

"Rekli su da je stiglo oko 12 tisuća litara. S obzirom na broj ljudi koji čeka, vjerojatno će se sve rasprodati do podneva. Na drugim crpkama, koliko znam, goriva uglavnom nema", rekao je.

Dodao je kako je gorivo poljoprivrednicima prijeko potrebno jer se približavaju jesenski radovi.

"Svaki dan nam treba za strojeve. Moramo pripremati zemlju za jesenske kulture. Ograničili su nas na 300 litara i to je stvarno žalosno, a cijena stalno raste. To nikako nije dobro za nas poljoprivrednike", poručio je.

Loša računica poljoprivredne proizvodnje

Među poljoprivrednicima se, kaže, sve više govori i o mogućoj nestašici goriva, iako distributeri upozoravaju da nema potrebe za stvaranjem zaliha.

"Priča se svašta, pa i da goriva možda neće biti. Mi bez goriva ne možemo raditi, potpuno smo blokirani. Zato ljudi strahuju i o tome se puno razgovara", rekao je.

Ističe i da novo poskupljenje dodatno narušava ionako lošu ekonomsku računicu u poljoprivredi.

"Ako plavi dizel poskupi za još dvadesetak centi, litra će biti blizu 1,50 eura, a tona pšenice vrijedi oko 150 eura. Kad sve stavite na papir, tu više nema nikakve računice", zaključio je.

Poljoprivrednici se nadaju da neće doći do nestašice goriva, no upozoravaju da bi daljnji rast cijena mogao dodatno otežati proizvodnju uoči jesenske sjetve.