Točit ćemo skuplje, a Bačić apelira: Pričekajte s lančanim poskupljenjima

SKUPLJE GORIVO /

Građane od sutra očekuje značajnije poskupljenje goriva. Vlada je na telefonskoj sjednici donijela odluku o novim cijenama koje će vrijediti iduća dva tjedna. Cijena benzina bi porasla za osam centi, sa sadašnjih 1.54 centa na 1.62 po litri.

Veliki udar osjetit će građani koji toče dizel. Ograničena cijena mu je trenutačno 1.59 centi. Od sutra će biti skuplji za čak 16 centi pa će nova cijena biti 1.75 po litri.

Najveći udar osjetit će oni koji toče plavi dizel koji će biti skuplji za čak 19 centi i nova cijena iznosit će 1.21 cent.

Inače, tijekom vikenda su RTL-ovi reporteri razgovarali s trgovcima, prijevoznicima, logističarima i distributerima koji su zbog poskupljenja najavili rast cijena svojih usluga, a posljedično i rast cijena hrane i roba za oko 10 posto. Potpredsjednik Vlade Branko Bačić jutros poziva da se s odlukama o lančanim poskupljenjima - ipak pričeka.