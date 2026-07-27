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VRHUNAC SEZONE  /

Milijun i pol gostiju uživa u Lijepoj našoj, ali ugostitelji bilježe značajan pad prometa

Od destinacija, turisti su za odmor najčešće birali Istru, Splitsko - dalmatinsku županiju i Kvarner

27.7.2026.
5:59
RTL Danas
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Ušli smo u vrhunac turističke sezone! U zemlji je trenutačno više od milijun gostiju.

Idemo pogledati prve nepotpune podatke e-Visitora: 

Milijun i 50 tisuća ih se odmara u Hrvatskoj - najviše naravno na Jadranu. Najviše gostiju stiglo je iz Njemačke. Drugi po brojnosti su domaći gosti, zatim Slovenci, Poljaci, Austrijanci, Česi i Mađari.

Od destinacija, turisti su za odmor najčešće birali Istru, Splitsko - dalmatinsku županiju i Kvarner. 

A kako ide posao u sezoni provjerili su među svojim članstvom u Udruzi Glas poduzetnika.  

"U mjestima koja nisu Split, Dubrovnik, pad prometa je između 20 i 30 posto, po njihovim iskustvima. U Splitu i Dubrovniku oko desetak posto. Ono što je interesantno je da smo isto tako bili u kontaktu sa distributerima koji su rekli da je kod njih prodaja slična kao prošle godine, što znači da se puno te prodaje prebacilo iz ugostiteljskih objekata u kućnu potrošnju to jest, unutar samog apartmana i slično", rekao je Bruno Samardžić, predsjednik Udruge Glas poduzetnika. 

Turistička SezonaPodaci
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