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TRAG U BESKRAJU /

Počela je glazbena plovidba u čast Oliveru: Stotine ljudi uglas pjevaju njegove bezvremenske hitove

Manifestacija Trag u beskraju započela je jedinstvenim koncertom na Jadrolinijinu trajektu Bartol Kašić, koji je iz Splita isplovio prema Veloj Luci. Oko 800 putnika uživa u nastupima Marka Tolje, Ive Ajduković i Marija Pavlića uz Ante Gelo Band, a iako je zbog kiše i nevremena koncert s palube premješten u salonske prostore, odlična atmosfera nije izostala.

Publika uglas pjeva Oliverove bezvremenske hitove, a ulaznice za ovaj posebni glazbeni doživljaj rasprodane su još u svibnju, i to u samo 15 minuta. Salonski prostor ispunjen je pjesmom i pljeskom, a brojni putnici snimaju emotivne trenutke mobitelima dok se Oliverovi stihovi oru trajektom. 

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26.7.2026.
18:20
Hot.hr
Trag U BeskrajuOliver DragojevićVela LukaKoncert
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