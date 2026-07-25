Lepa Brena i Boba uživaju u Opatiji: Stigli luksuznom jahtom pa pozirali u opuštenim izdanjima

Lepa Brena (65) i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović (63) ovih dana uživaju na Kvarneru. Bračni par stigao je jahtom u Opatiju, a trenutke opuštanja uoči pjevačičina dva velika koncerta podijelili su i na društvenim mrežama.

Opuštanje uoči koncerata

Na Instagram profilu poznatog opatijskog hotela, restorana i bara Bevanda osvanule su fotografije Lepe Brene i Bobe Živojinovića. Uz objavu je stajalo: "Neočekivani dragi gosti u Bevandi", a nasmijani supružnici pozirali su na rivi nakon dolaska svojom luksuznom, 26-metarskom jahtom Lady B.

Brena je zablistala u elegantnoj bijeloj lanenoj kombinaciji, upotpunjenoj šeširom i sunčanim naočalama, dok se Boba odlučio za ležerno ljetno izdanje – svijetloplavu majicu, tamne kratke hlače i japanke.

Njihov dolazak u Opatiju uslijedio je neposredno prije Breninih nastupa koji su zakazani za 25. i 26. srpnja u klubu Diamond u Malinskoj na otoku Krku.

Ljubavna priča traje gotovo četiri desetljeća

Podsjetimo, Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović upoznali su se 1986. godine, a vjenčali su se 7. prosinca 1991. Njihovo raskošno vjenčanje u beogradskom hotelu Intercontinental ostalo je upamćeno kao jedno od najvećih društvenih događanja tog vremena te je prozvano "svadbom stoljeća".

U braku su dobili dvojicu sinova, Stefana (34) i Viktora (28), dok Boba iz prethodnog braka ima sina Filipa (41), kojeg je Brena prihvatila kao svog.