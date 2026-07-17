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Morska idila /

Brena i Boba plove u novom luksuzu, svi pričaju o jahti na dvije etaže i njezinu imenu

Brena i Boba plove u novom luksuzu, svi pričaju o jahti na dvije etaže i njezinu imenu
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Foto: Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL

Luksuzno plovilo nazvali su "Lejdi B", a na odmoru u Crnoj Gori pridružili su im se Aleksandra Prijović i Filip Živojinović s djecom

17.7.2026.
8:58
Hot.hr
Antonio Ahel/AtaImages/PIXSELL
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Jedna od najpoznatijih regionalnih pjevačica Lepa Brena (65) i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović (63) ovog su ljeta pokazali kako izgleda pravi morski luksuz. Poznati par uživa na impresivnoj jahti koja plijeni pažnju gdje god se pojavi, a posebno je zaintrigiralo njezino neobično ime. 

Luksuzna jahta nazvana "Lejdi B" prostire se na dvije etaže, a svojim izgledom ostavlja dojam plutajućeg apartmana. Iako detalji o vrijednosti plovila nisu službeno poznati, jasno je da je riječ o jahti koja se uklapa u životni stil jednog od najpoznatijih parova na regionalnoj sceni. Brena i Boba godinama slove za ljubitelje luksuza, a njihova morska izdanja redovito privlače pažnju.

No, luksuzna jahta nije bila jedini razlog zbog kojeg su privukli pažnju. Na odmoru im se pridružio i sin Filip Živojinović (41) sa suprugom, pjevačicom Aleksandrom Prijović (31) te njihovom djecom.

Kako izgleda luksuzna jahta Lepe Brene i Bobe te prizori s njihovog odmora, pogledajte ovdje.

Lepa BrenaSlobodan Bobo ŽivojinovićBobaJahtaAleksandra Prijović
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