Brena i Boba plove u novom luksuzu, svi pričaju o jahti na dvije etaže i njezinu imenu

Jedna od najpoznatijih regionalnih pjevačica Lepa Brena (65) i njezin suprug Slobodan Boba Živojinović (63) ovog su ljeta pokazali kako izgleda pravi morski luksuz. Poznati par uživa na impresivnoj jahti koja plijeni pažnju gdje god se pojavi, a posebno je zaintrigiralo njezino neobično ime.

Luksuzna jahta nazvana "Lejdi B" prostire se na dvije etaže, a svojim izgledom ostavlja dojam plutajućeg apartmana. Iako detalji o vrijednosti plovila nisu službeno poznati, jasno je da je riječ o jahti koja se uklapa u životni stil jednog od najpoznatijih parova na regionalnoj sceni. Brena i Boba godinama slove za ljubitelje luksuza, a njihova morska izdanja redovito privlače pažnju.

No, luksuzna jahta nije bila jedini razlog zbog kojeg su privukli pažnju. Na odmoru im se pridružio i sin Filip Živojinović (41) sa suprugom, pjevačicom Aleksandrom Prijović (31) te njihovom djecom.

Kako izgleda luksuzna jahta Lepe Brene i Bobe te prizori s njihovog odmora, pogledajte ovdje.