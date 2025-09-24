Da ne povjeruješ: Suprug Aleksandre Prijović za rođendanski poklon iskeširao pravo bogatstvo

Suprug pjevačice Aleksandre Prijović (30), Filip Živojinović (40), iznenadio ju je luksuznom ogrlicom brenda Cartier povodom rođendana.

Riječ je o ogrlici u ružičasto-zlatnoj boji, ukrašenoj sa 162 dijamanta brilijantnog reza ukupne težine 3,17 karata koja prema izvještajima iz srpskih medija vrijedi 130 000 eura. „Aleksandra je bila potpuno iznenađena. Nije mogla sakriti suze radosnice kad je otvorila kutiju. Filip je stvarno slušao njene želje i želio joj pokazati koliko je voli“, otkrio je izvor za srpski Informer.

Skromno slavlje

Aleksandra je svoj trideseti rođendan proslavila u krugu obitelji i najbližih prijatelja, u miru svog doma. Nije željela velike proslave jer se nedavno porodila i ne odvaja se od svoje kćeri Arije. Umjesto odlaska u restoran, priredila je skromno slavlje. Pravi šok uslijedio je nakon što je pjevačica ugasila 30 svjećica na torti. Uz pomoć sina Aleksandra je zaželjela želju, a onda joj je suprug predao malu crvenu vrećicu u kojoj se nalazila plišana kutijica s oznakom Cartiera. Upitao ju je: „Jesi li možda ovo poželjela?“ Aleksandra je odmah zaplakala, znala je što se krije unutra", rekao je izvor.

Izvor je također otkrio i da Aleksandra posjeduje čitave kolekcije nakita tog poznatog brenda, a svoju prvu Cartier ogrlicu kupila je prije deset godina. Tada je sama sebi poklonila komad nakita koji je platila oko 14.000 eura.

Podsjetimo, Filip i Aleksandra su početkom rujna dobili djevojčicu Ariju, a par ima i starijeg sina Aleksandra (6).

POGLEDAJTE VIDEO: Aleksandra Prijović u Gradskom vrtu u Osijeku